Brexit news: Boris critiqué pour ne pas avoir «profité des libertés hors de l’UE» | Politique | Nouvelles

L’eurosceptique vocal John Redwood a demandé ce matin à savoir pourquoi, des mois après la fin de la période de transition, M. Johnson n’a pas turbo-chargé le Brexit Grande-Bretagne. Le député conservateur, qui a longtemps appelé le Royaume-Uni à se libérer des chaînes bruxelloises, a déclaré que le déploiement très réussi du vaccin dans le pays éclipsait l’effort maladroit de l’UE.

Les experts de l’Imperial College de Londres estiment que cela pourrait rapporter au pays 36 milliards de livres sterling supplémentaires s’il sort du verrouillage deux mois avant l’UE, comme prévu.

Combiné à la liberté que le Brexit a donnée au gouvernement de réduire les impôts, de créer des emplois et de reconstruire nos industries négligées, M. Redwood a demandé pourquoi plus n’avait pas été fait.

Il a tweeté: «Défi aux ministres – qu’avez-vous fait pour profiter de nos nouvelles libertés hors de l’UE?

«Quand obtenons-nous les réductions d’impôts, la reconstruction des industries de la pêche et de l’agriculture au Royaume-Uni, l’utilisation intelligente des achats du secteur public britannique et la politique pour créer plus d’emplois au Royaume-Uni?»

Un troisième a écrit: «Je soupçonne que tout cela prendra beaucoup de temps, car il (y a) beaucoup de travail à faire pour soutenir ce projet, et nous devons nous sortir d’un paradigme désormais intégré.

«Mais oui, je conviens qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer.»

L’explosion de M. Redwood est la dernière d’une série d’assauts frontaux complets qu’il a lancés sur le bloc.

La semaine dernière, quand il a menacé de bloquer les exportations de vaccins vers des pays dont le Royaume-Uni, il a lancé une attaque cinglante.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d’abord déclaré à AstraZeneca, qui fabrique le jab d’Oxford, qu’elle doit «rattraper» les livraisons de l’UE avant d’exporter.

Elle a ensuite fait marche arrière après que le naissain ait menacé de déclencher une guerre commerciale avec l’UE.

Mais les commentaires n’ont pas empêché les réactions furieuses des Brexiteers et des Reaminers.

Répondant, M. Redwood a tweeté: «Le sommet de l’UE a envoyé des menaces alors que les États membres se disputaient les interdictions d’exportation et l’attribution de vaccins.

«Il semble que l’UE ne ressente pas le besoin d’obéir à ses propres traités de libre-échange et de bonnes relations avec les États et les entreprises voisins.»