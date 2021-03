Brexit news: Boris devrait fermer complètement les eaux britanniques jusqu’à ce que Bruxelles mette fin aux vaccins | Politique | Nouvelles

Rangée de vaccins: « Dieu merci pour le Brexit », déclare Ann Widdecombe

Jayne Ayde, directrice de la campagne Get Britain Out, s’exprimait à un moment de tension croissante entre Londres et Bruxelles, cette dernière ayant pris des mesures pour restreindre l’exportation de vaccins vers des pays qui – comme le Royaume-Uni – ont des taux de vaccination nettement plus élevés que celle de l’UE27. Par ailleurs, les Brexiteers restent profondément préoccupés par l’impact de l’accord commercial signé par Boris Johnson sur l’industrie de la pêche britannique, et pensent que l’accès aux eaux britanniques devrait être restreint pour cette raison également.

Get Britain Out a écrit au secrétaire à l’environnement George Eustice plus tôt ce mois-ci pour lui demander d’interdire tous les bateaux de l’UE des eaux britanniques jusqu’à ce que le différend en cours sur les exportations de mollusques soit résolu.

Mais elle a déclaré à Express.co.uk qu’il serait peut-être temps d’aller encore plus loin, compte tenu du comportement du bloc dans de nombreux domaines, en imposant une interdiction pure et simple qui enverrait un message fort à Bruxelles.

Elle a expliqué: «Malheureusement, le premier ministre se concentre sur deux fronts.

«Il se concentre sur la résolution du problème Covid que l’UE a soulevé avec la situation des vaccins et il parcourt également le pays pour essayer de garder son profil pour les élections de mai.

Boris Johnson devrait interdire tous les navires de pêche de l’UE des eaux britanniques, a déclaré Jayne Ayde (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

«Et il ne semble pas vraiment se concentrer sur grand-chose à voir avec le Brexit.

«J’ai entendu dire qu’il avait interdit l’utilisation du mot Brexit dans le numéro 10.

« En ce qui le concerne, le Brexit est terminé – mais ce n’est clairement pas autrement, je ne dirigerais pas encore la campagne. »

Elle a ajouté: «Vous savez que nous avons menacé de nous prononcer sur les règles de l’OMC. Et cela semblait les réveiller un peu, ils ne voulaient pas faire ça.

JUST IN: les rebelles du Brexit sécurisent une confrontation juridique historique sur l’accord avec l’UE

La pêche a été au cœur du débat sur le Brexit (Image: GETTY)

«Mais les règles de l’OMC auraient finalement signifié que nous sommes parvenus à un accord, j’en suis sûr.

« Pour le moment, il ne semble pas y avoir de sentiment que qui que ce soit est vraiment concerné. »

Evaluant l’approche actuelle de Bruxelles, Mme Ayde a suggéré que les eurocrates profitaient actuellement de la volonté du Royaume-Uni de coopérer.

Elle a expliqué: «L’UE a la capacité de nous gifler, de nous gifler tout le temps.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

George Eustice, le secrétaire à l’environnement (Image: GETTY)

«Nous avons fait la chose rationnelle, ne pas facturer des tarifs et des trucs comme ça.

«Et ils pensent juste que ce ne sera pas ce qu’ils vont faire, ils vont juste faire le pire parce qu’ils n’aiment pas que nous réussissions.»

Convenant qu’une interdiction des transports maritimes dans l’UE aiderait à concentrer l’attention du bloc sur la recherche de solutions pratiques, elle a ajouté: «Nous avons souvent dit que nous devions cesser d’être M. Nice Guy.

«Si le Premier ministre veut lutter contre les tentatives de l’UE d’intimider le Royaume-Uni, tout en concentrant son esprit sur les questions critiques, peut-être qu’une interdiction totale des navires de l’UE pêchant dans les eaux britanniques serait la meilleure option.

Comparaison des taux de vaccination contre le coronavirus (Image: Express)

«Cela pourrait simplement concentrer les esprits de l’UE sur un comportement responsable.

«Si nous voulons des progrès sur les droits de pêche, les services financiers et le fiasco des vaccins, ainsi que tous les autres problèmes qui doivent être résolus, nous devons riposter et arrêter de jouer ‘gentiment’, car ils ne semblent pas comprendre ce que Boris Johnson veut dire quand il parle d’être «amis et partenaires».

Dans un bulletin électronique envoyé aux abonnés le 19 mars, Get Britain Out déclare: «C’est devenu très clair pour tout le monde maintenant.

«L’UE n’a aucun intérêt à voir le Royaume-Uni comme un« ami et partenaire »- comme le Premier ministre aime à l’appeler l’UE – mais comme un adversaire qu’il doit saper à tout moment.

Chronologie du Brexit (Image: Express)

«Il est temps de repousser l’UE et d’arrêter de jouer le rôle de« Mr Nice Guy », qui cligne toujours des yeux le premier dans une impasse.

«Nous ne pouvons pas continuer à agir comme si rien n’était à résoudre.

« Pour citer le dernier mot à la mode d’Ursula von der Leyen, il doit y avoir » réciprocité « – et l’UE n’en fait certainement pas preuve envers le Royaume-Uni!

«Nous devons mener le combat à Bruxelles en imposant des contrôles sur les marchandises entrant au Royaume-Uni et en coupant l’argent que nous envoyons TOUJOURS à Bruxelles chaque année, argent que nous n’aurions accepté de payer qu’en signe de« bonne foi »entre le Royaume-Uni et l’UE. «