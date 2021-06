Brexit news : Boris devrait-il déchirer l’accord avec l’UE après 48 heures de disputes amères ? VOTER | Politique | Nouvelles

Brexit: un expert affirme que la querelle du protocole NI pourrait entraîner une pénurie de viande

À la suite du Brexit, le protocole a introduit des contrôles sur un certain nombre de marchandises transitant de la Grande-Bretagne continentale à travers l’Atlantique vers l’Irlande du Nord. Mais les contrôles ont suscité la fureur des syndicalistes pro-britanniques en Irlande du Nord, qui craignent que cela les sépare du reste du Royaume-Uni, ce qui, selon eux, pourrait détruire l’accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence. Lord Frost s’est entretenu aujourd’hui à Londres avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, aucune des deux parties n’étant apparemment en mesure de démissionner de ses positions respectives.

Quelques heures seulement avant la réunion cruciale, le haut eurocrate Charles Michel a menacé de gifler la Grande-Bretagne avec des sanctions commerciales à moins que Boris Johnson ne recule dans la rangée sur le protocole contesté.

Le président du Conseil européen a averti que les responsables bruxellois réexaminaient les «outils à notre disposition» si le Royaume-Uni refusait de mettre en œuvre d’énormes quantités de bureaucratie bruxelloise dans la région.

S’exprimant devant le Parlement européen à Strasbourg, M. Michel a déclaré : « Nous croyons profondément à l’État de droit. Pacta sunt servanda – lorsque des accords sont conclus, ils doivent être mis en œuvre de bonne foi.

« Et c’est l’expression de la sérénité et de la force sereine au sein de l’UE.

« Nous souhaitons être un partenaire fidèle, nous voulons un partenariat fructueux et coopératif avec le Royaume-Uni. Cela a toujours été l’esprit des négociations autour de la table, où nous avons pu montrer notre unité.

“Mais nous sommes également prêts à utiliser les différents outils à notre disposition pour protéger nos intérêts, l’intégrité du marché unique et garantir le respect et le respect de nos accords, ainsi que pour protéger l’accord du Vendredi saint.”

M. Michel et la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent rencontrer M. Johnson au Royaume-Uni plus tard cette semaine.

Aux termes de l’accord commercial sur le Brexit conclu à la fin de l’année dernière, le Royaume-Uni et l’UE peuvent imposer des droits de douane sur les exportations de l’autre pour violation du pacte, en attendant un arbitrage indépendant.

Maintenant, on craint qu’une guerre commerciale n’éclate, Bruxelles envisageant d’appliquer les tarifs britanniques sur les marchandises si le gouvernement britannique va de l’avant et supprime davantage de règles de l’UE.

Le bloc pourrait également imposer un blocus des saucisses à l’Irlande du Nord qui pourrait être le déclencheur de la guerre commerciale tant redoutée.

Les tensions se sont à nouveau intensifiées mardi lorsque M. Johnson a eu un appel téléphonique avec Mme von der Leyen quelques heures avant la réunion cruciale d’aujourd’hui entre Lord Frost et M. Sefcovic.

Le Premier ministre a averti le dirigeant de l’UE qu’une action urgente était nécessaire pour protéger la paix en Irlande du Nord, mais Mme von der Leyen a riposté et a accusé Downing Street de ne pas mettre en œuvre le divorce et les accords commerciaux du Brexit.

Le président de la Commission européenne a tweeté : « J’ai exprimé ma profonde préoccupation concernant la mise en œuvre de l’ACE et de l’AO UE-Royaume-Uni.

“Nous discuterons de la manière de progresser et d’assurer la conformité en marge du G7.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre et le président ont également évoqué les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord.

« Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni s’est engagé à trouver des solutions pratiques qui protègent les objectifs de l’accord de Belfast (vendredi saint) et minimisent l’impact sur la vie des personnes en Irlande du Nord.

« Il a souligné la nécessité de progresser rapidement.

L’UE est déjà furieuse après que le gouvernement britannique a unilatéralement supprimé des pans de la bureaucratie de l’UE sur l’Irlande du Nord.

Avant sa rencontre avec son homologue de l’UE, M. Sefcovic, Lord Frost s’est élevé contre les menaces répétées de Bruxelles.

Le ministre du Brexit a déclaré : « De nouvelles menaces de poursuites judiciaires et de représailles commerciales de la part de l’UE ne faciliteront pas la vie des acheteurs de Strabane qui ne peuvent pas acheter leur produit préféré. Cela ne profitera pas non plus à la petite entreprise de Ballymena qui a du mal à s’approvisionner auprès de son fournisseur de Birmingham.

« Ce qu’il faut, c’est du pragmatisme et des solutions de bon sens pour résoudre les problèmes tels qu’ils sont devant nous. Ce travail est important. Et c’est de plus en plus urgent.

“Ce n’est qu’en faisant des progrès substantiels dans l’ensemble des difficultés que nous pouvons montrer aux habitants d’Irlande du Nord que le protocole peut fonctionner de manière pragmatique, proportionnée et durable – comme cela a toujours été prévu.”