Brexit news : Boris devrait-il réintroduire les mesures impériales maintenant le Royaume-Uni hors de l’UE ? | Politique | Nouvelles

Brexit : le Royaume-Uni « voulait prendre les commandes », selon Widdecombe

Actuellement, les seuls produits pouvant être vendus en unités impériales sont la bière pression ou le cidre par pinte; lait dans des « contenants consignés » par pinte ; et métaux précieux par once troy. Le député de Shipley, Philip Davies, a exhorté le gouvernement à autoriser la vente de marchandises uniquement dans des mesures impériales.

Le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré: “Maintenant que nous avons quitté l’UE, nous examinerons si d’autres exemptions limitées peuvent être appliquées pour d’autres utilisations traditionnelles.”

Mais un sondage d’Express.co.uk pose la question suivante : « Boris Johnson devrait-il introduire des mesures impériales maintenant que le Royaume-Uni est hors de l’UE ? »

Warwick Cairns, porte-parole de la British Weights & Measures Association, a déclaré que les gens devraient être libres d’utiliser le système de mesure qu’ils souhaitent.

Il a dit : « Si vous allez au supermarché et que vous voulez une livre de bananes ou une livre de pommes ou quoi que ce soit, vous devriez être libre de la demander et de la recevoir. »

M. Cairns a déclaré que les échelles modernes qui peuvent basculer entre les mesures impériales et métriques sont désormais “complètement courantes”.

Il attend avec impatience une renaissance du champagne vendu à nouveau dans des bouteilles de pinte.

Pour des militants comme M. Cairns, les mesures impériales sont un lien direct avec l’histoire ancienne.

Il a dit : « C’est, je pense, un lien vivant avec notre passé.

“Beaucoup de ces mesures viennent des Romains qui à leur tour les ont prises d’autres cultures avant eux.”

Sir Winston Churchill a un jour décrit une pinte de champagne impériale comme « une taille idéale pour un homme comme moi ».

Le Premier ministre en temps de guerre a déclaré qu’une demi-bouteille était “insuffisante pour me taquiner le cerveau”, mais a décrit une pinte de champagne comme “assez pour deux au déjeuner et une au dîner”.

Quiconque espère que le Brexit entraînera l’élimination du système métrique au Royaume-Uni sera déçu.

Le ministre des Affaires, M. Scully, a déclaré : « Le gouvernement reconnaît que certaines personnes préfèrent utiliser les unités impériales dans leur vie de tous les jours.

“Dans le même temps, il reconnaît que beaucoup d’autres ne connaissent pas les unités impériales et que l’utilisation de la métrique est une nécessité pour les entreprises britanniques pour rivaliser sur les marchés du monde entier.”

Cela survient des semaines après que l’Université d’Oxford a annoncé son intention de “décoloniser” les mesures impériales telles que le pouce, le mile, le yard et la livre dans un nouveau mouvement de réveil.

Cet été, des étudiants de premier cycle ont été embauchés pour mener des recherches approfondies sur la façon dont les programmes d’études scientifiques d’Oxford le rendent «moins lié» au passé de la Grande-Bretagne.

Les étudiants – ainsi que les universitaires – élaboreront des plans pour les conférenciers afin de mettre en œuvre les recommandations.

Cela vient au milieu d’accusations selon lesquelles le mile, le pouce, le yard, la livre et l’once sont “profondément liés à l’idée de l’Empire”.

Le changement préconisera un “changement culturel” dans l’enseignement pour permettre aux étudiants d’Oxford “d’élargir leur apprentissage”.

Les plans visent à aider les étudiants à comprendre le « contexte historique et social mondial de la recherche scientifique » ainsi qu’à évaluer « le travail historique révisant les récits plus anciens du progrès scientifique ».

Un porte-parole d’Oxford a déclaré : « L’université soutient le projet de diversification des programmes STEM, qui examine comment les programmes pourraient changer pour prendre en compte les questions de diversité et de colonialisme.

« Nous apprécions la contribution des étudiants à ce travail ; toutes les recommandations découlant du projet seront transmises aux départements pour envisager les prochaines étapes. »

Selon The Telegraph, un ajout au programme d’études à prendre en compte est “l’histoire de la mesure moderne, qui est profondément liée à l’idée de l'”Empire” et de la normalisation impériale”.

Le système d’unités a été introduit dans la loi britannique sur les poids et mesures de 1824 et, en 1826, il a été largement adopté dans l’Empire britannique et le Commonwealth.