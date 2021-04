Brexit News: Boris dit de “dépouiller” la loi oppressive de l’UE désormais libre de Bruxelles | Royaume-Uni | Actualités

Leo Varadkar discute de la souveraineté partagée et du Brexit

Lors d’une attaque contre l’UE, le Brexiteer Barnabas Reynolds a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait désormais la possibilité de «rétablir» son propre système de droit en raison du Brexit. Exposant sa vision de l’avenir du Royaume-Uni, M. Reynolds a déclaré que la Grande-Bretagne devait libérer les marchés et adopter une approche plus pragmatique contrairement au système oppressif fondé sur des règles de l’UE. Affirmant que l’approche fondée sur des règles de l’UE va à l’encontre du penchant naturel du Royaume-Uni pour la liberté, M. Reynolds doit maintenant adopter une approche plus raisonnée de la législation.

Écrivant pour le Daily Telegraph, il a déclaré: “Alors que l’affrontement entre l’UE et le Royaume-Uni sur la manière de parvenir à une frontière nord-sud invisible sur l’île d’Irlande nous le rappelle, l’UE et le Royaume-Uni ont des mentalités très différentes – notamment en ce qui concerne leurs systèmes de droit respectifs.

«Pour le Royaume-Uni, les méthodes de l’UE sont difficiles à naviguer et potentiellement oppressives.

«Il y a de bonnes raisons pour que le Royaume-Uni, maintenant qu’il a quitté l’UE, retire le couvert du code juridique hérité de l’UE.

“Bien que les responsables britanniques aient joué un rôle dans sa réalisation, cela va à l’encontre des instincts et des méthodes du Royaume-Uni.

“Nous devons éliminer les règles inutiles et réécrire celles qui restent, selon la méthode de la common law d’une rédaction claire et simple.”

En vertu de l’accord de retrait, la Cour de justice de l’UE (CJUE) n’aura plus compétence générale sur le Royaume-Uni pour toute affaire survenant à compter du 1er janvier 2021.

Cependant, la CJUE a compétence sur la notion de droit de l’UE qui se pose sur l’application de l’accord tant qu’il reste en vigueur.

Toute affaire pendante pendant la période de transition relèvera également de la compétence de la CJUE jusqu’à ce qu’elle soit finalisée.

JUST IN: Brexit LIVE: le Royaume-Uni fait exploser l’Australie alors que l’accord commercial de 17 milliards de livres stagne

En conclusion, cependant, M. Reynolds a affirmé que le Royaume-Uni devait saisir l’occasion de déchirer la législation communautaire inutile.

Il a ajouté: “Ce qui nous attend maintenant, c’est l’opportunité de rétablir le système juridique du Royaume-Uni, afin qu’il corresponde plus facilement à la société britannique et à nos modes de raisonnement décentralisés.

«Pas pour nous le système basé sur la théorie qui englobe tout, qui reflète une pensée politique centralisée.

«Le raisonnement de ce système est en contradiction avec le nôtre.

«Car la méthode légale est la clé du fonctionnement de la société.

«La manière dont les lois sont conçues n’est pas une simple technicité.

“Avec le Brexit, le Royaume-Uni doit maintenant se remettre à zéro, libérer ses marchés et relancer son approche pragmatique, permissive et plus apolitique de la législation.”

Alors que le Royaume-Uni a quitté l’UE, la position de l’Irlande du Nord au sein de la Grande-Bretagne a suscité des inquiétudes.

Les commerçants d’Irlande du Nord ont été confrontés à des problèmes en raison du nombre accru de contrôles douaniers pour les marchandises circulant entre les deux.

Au milieu des affrontements à Belfast, M. Johnson a affirmé que le gouvernement tentait de modifier le protocole de l’Irlande du Nord pour qu’il fonctionne pour tous.

Le protocole a placé l’Irlande du Nord dans le marché unique de l’UE et oblige l’État à adhérer à certaines règles de l’union douanière.

Il a déclaré à la BBC: “Ce que nous faisons, c’est ce que je pense est de supprimer les protubérances et les barrières inutiles qui ont grandi et nous sommes en train de retirer les bernacles et de les mettre en forme.

«S’il semble que l’UE va être très dogmatique à ce sujet et que nous continuons à être dans une situation absurde afin que vous ne puissiez pas introduire des rosiers avec le sol britannique en Irlande du Nord, vous ne pouvez pas apporter de saucisses britanniques dans le Nord Irlande, alors franchement je vais le faire, nous devrons prendre des mesures supplémentaires. “