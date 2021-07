Brexit news: Boris dit de riposter alors que la Norvège a le champ libre pour piller le poisson britannique | Politique | Nouvelles

Brexit : Sandell dénonce l’absence « honteuse » d’un accord avec la Norvège

Et ils ont été soutenus par les présidents de deux commissions parlementaires influentes, ainsi que par Luke Pollard, secrétaire du Labour’s Shadow Environment, qui ont tous exhorté le Premier ministre à tenir sa promesse d’un avenir brillant après le Brexit pour les pêcheurs britanniques. S’exprimant aujourd’hui, Jane Sandell, PDG de UK Fisheries Ltd, spécialisée dans la pêche en eaux lointaines, c’est-à-dire hors du Royaume-Uni, a déclaré que la Grande-Bretagne devait imposer ce qu’elle a appelé un “recours commercial temporaire contre la Norvège” aux pêcheurs du pays, une chance de gagner leur vie. et rétablir l’équilibre des relations économiques entre les deux pays.

Le navire de UK Fisheries, le Kirkella, a été sévèrement limité dans le temps qu’il peut passer à pêcher au large des côtes de la Norvège, où il a déjà opéré.

Mme Sandell a expliqué : « Les pourparlers entre le Royaume-Uni et la Norvège sur la pêche pour 2021 se sont effondrés en juin lorsque les Norvégiens se sont retirés de la table.

“Non seulement cela empêche la flotte britannique de pêcher dans les eaux norvégiennes la morue arctique et l’églefin pour le marché britannique, mais cela signifie également que les bateaux de pêche norvégiens sont libres de pêcher le même poisson et de l’exporter vers le marché britannique.”

Boris Johnson a été invité à interdire les importations de morue norvégienne (Image: GETTY)

Luke Pollard, secrétaire du Labour’s Shadow Environment, a déclaré que les pêcheurs britanniques avaient été “trahis” (Image: GETTY)

Elle a ajouté: «Ce double coup dur signifie que la plupart des poissons qui étaient pêchés par les équipages britanniques pour notre plat national et vendus dans les magasins de fish and chips à travers le pays seront désormais pêchés par des Norvégiens et des Islandais et exportés vers nous.

« Notre chalutier de pointe Kirkella est réduit à la pêche aux déchets au large du Svalbard.

“Et tout cela parce que le Royaume-Uni refuse de montrer ses muscles en tant qu’État côtier indépendant.”

L’Organisation des producteurs de pêche (FPO) appelait donc le gouvernement à imposer un tarif correctif temporaire sur les importations de cabillaud et d’églefin en provenance de Norvège jusqu’à ce que le pays scandinave rétablisse les quotas britanniques de cabillaud et d’églefin dans ses eaux, a déclaré Mme Sandell.

Kirkella, amarré à Hull (Image : GETTY)

En outre, le FPO a demandé à la Trade Remedies Authority (TRA) du gouvernement de se prononcer sur cette base.

S’exprimant lors d’un débat à Westminster Hall plus tôt cette semaine, Neil Parish, président de la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, a appelé le gouvernement à « appliquer un recours commercial temporaire avec la Norvège pour tenter de permettre à nos bateaux d’accéder à leurs eaux ».

Au cours du même débat, Angus MacNeil, président de la commission du commerce international, a lu pour le compte rendu une lettre qu’il avait reçue de Sir Barney White Spunner, président du conseil consultatif de UK Fisheries, en faveur d’une telle approche

Angus MacNeil prend la parole lors du débat (Image: Parliament TV)

Neil Parish a demandé que le recours commercial temporaire puisse être imposé (Image: Parliament TV)

Dans sa lettre, Sir Barney a déclaré : « Le récent accord avec la Norvège fait encore plus souffrir une flotte des eaux lointaines déjà paralysée.

En même temps que la Norvège a supprimé notre droit de pêcher la morue dans ses eaux, le Royaume-Uni leur a donné le droit de vendre la même morue sans aucun tarif aux chippies britanniques.

« En effet, le gouvernement britannique a donné aux Norvégiens la plus grande partie de notre marché du jour au lendemain et n’a rien obtenu en retour pour les pêcheurs anglais.

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

“Nous demandons au gouvernement d’appliquer un recours commercial temporaire pour ramener les Norvégiens à la table des négociations.”

M. MacNeil a commenté : « Cela mérite d’être souligné et mis en avant dans ce débat.

“Beaucoup dans l’industrie de la pêche dans toutes les régions du Royaume-Uni souffrent assez gravement.”

Les chalutiers pêchent la morue dans l’Arctique (Image : GETTY)

Luke Pollard, secrétaire d’État fantôme de l’EFRA, a également apporté son soutien à l’appel, déclarant : « La situation critique de la flotte en eaux lointaines est souvent ignorée.

« C’est un secteur de notre économie qui a été énormément trahi.

« Ces pêcheurs sont un exemple vivant de la trahison qui a été perpétrée contre eux. »

Express.co.uk a contacté Defra pour commentaires.