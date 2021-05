Brexit news: Boris enfonce un «clou dans un cercueil» pour la pêche au Royaume-Uni – fureur face à l’effondrement de l’accord avec la Norvège | Politique | Nouvelles

UK Fisheries, la société propriétaire d’un supertrawler rattrapée par le fiasco, a dénoncé le dernier échec du gouvernement. Des centaines de membres d’équipage sont sans travail car le Kirkella reste amarré à Hull car il n’est plus autorisé à pêcher dans les eaux norvégiennes. L’échec de la conclusion d’un accord signifie que les magasins de poisson et de frites vendront de la morue arctique importée de Norvège plutôt que débarquée en Grande-Bretagne, a déclaré la société.

Le député de Hull-Est, Karl Turner, a critiqué l’échec des pourparlers.

Il a déclaré à l’Independent qu’il était «absolument dégoûtant» de devoir regarder le bateau de pêche, qui capture normalement environ 10 pour cent de tout le poisson vendu dans les friteries britanniques, rester immobilisé.

Il a déclaré: «Le Brexit était censé être le salut de l’industrie de la pêche. Nous avons eu des escrocs comme Nigel Farage et Boris Johnson qui ont couru partout en disant que c’était une occasion de ramener l’industrie de la pêche.

«Nous les avertissons à ce sujet depuis au moins deux ans et je crains que ce ne soit probablement le clou dans le cercueil pour pêcher à Hull.

Les partisans de l’industrie de la pêche au Royaume-Uni se sont également tournés vers Twitter pour s’en prendre au Premier ministre.

L’un d’eux a déclaré que l’échec de la pêche était simplement “le coût de faire confiance aux conservateurs” et a ajouté: “Les pêcheurs ont été avertis, mais ont choisi de faire confiance à leurs chefs de file de l’industrie pour se rapprocher de Westminster au lieu des faits.”

Un autre a déclaré: “Quel désastre! Aucun accord de pêche conclu avec N’IMPORTE QUEL pays. Nos équipes de négociation sont complètement inutiles!”

Les positions de la Grande-Bretagne et de la Norvège étaient trop éloignées pour parvenir à un accord sur la pêche cette année, a déclaré le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

Et aucun accord d’accès ou d’échange de quotas n’a été conclu non plus avec les îles Féroé.

La directrice générale des pêches au Royaume-Uni, Jane Sandell, a déclaré que l’échec des négociations sur la pêche entre le Royaume-Uni et la Norvège représentait “un jour très noir pour la Grande-Bretagne”.

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT: