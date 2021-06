Brexit news: Boris exhorté à «annuler les contrats alimentaires de l’UE maintenant» au milieu d’une alerte à la hausse des prix de la bureaucratie | Politique | Nouvelles

Le British Retail Consortium a déclaré que les acheteurs devraient se préparer à d’éventuelles étiquettes de prix plus élevées sur les aliments de l’UE cette année, affirmant qu'”avec la bureaucratie supplémentaire du Brexit cet automne, les détaillants pourraient être obligés de répercuter certains de ces coûts sur leurs clients”. Furious Express.co.uk a déclaré que l’augmentation des prix attendue était une autre raison de soutenir les entreprises et les agriculteurs britanniques tout en évitant les entreprises étrangères.

En réponse à l’article avertissant les gens de ce qui les attend, plus de 1 300 lecteurs ont fait connaître leurs sentiments.

Dans les commentaires, de nombreux lecteurs ont refusé d’être paniqués par l’avertissement et ont déclaré qu’ils supprimeraient simplement les produits de l’UE de leur liste de courses hebdomadaire.

Un lecteur a déclaré qu’il “achèterait simplement du britannique” tandis qu’un autre s’est engagé à “acheter du britannique” uniquement à partir de maintenant.

Et pourtant, un troisième a écrit : “Encore plus de raisons d’acheter britannique alors.”

Un autre a déclaré que le Royaume-Uni devrait « annuler les contrats pour les aliments produits par l’UE ».

Une autre personne a déclaré : « Quatre-vingt pour cent de ma nourriture est britannique, les 20 pour cent restants proviennent de pays hors de l’UE.

« Les produits locaux de nos fermes britanniques sont de bien meilleure qualité et restent frais plus longtemps.

“Je fais mes courses dans une boucherie locale et dans un magasin de ferme pour mes fruits et légumes, oh et ils stockent des oranges, des bananes, etc. et affichent un signe de leur pays d’origine, en dehors de l’UE.”

Un homme a déclaré qu’il souhaitait “protéger nos industries” et jouerait son rôle en ne choisissant que des produits fabriqués au Royaume-Uni dans les rayons des supermarchés.

Et un autre a déclaré que le moment était venu pour les acheteurs d’éviter les entreprises européennes et de chercher ailleurs.

Ils ont dit: “Ne vous procurez rien de l’UE. Achetez ailleurs.”

Et un lecteur a déclaré que le Royaume-Uni devrait importer davantage d’aliments en provenance de pays qui vendent de grandes quantités de produits britanniques.

Ils ont suggéré: “Nous avons conclu des accords commerciaux avec d’autres pays, nous en procurons de la nourriture et vendons plus de produits britanniques.”

Depuis la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre, le Royaume-Uni a signé plusieurs accords commerciaux avec des pays du monde entier.

L’un des prochains grands sur la liste est le Canada.

Les pourparlers avec des représentants du gouvernement d’Ottawa devraient débuter plus tard cette année.

S’adressant au diffuseur canadien CBC la semaine dernière, M. Johnson et son équipe tentent d’amener les Canadiens à accepter plus de fromage britannique afin qu’un accord soit signé.

Il a déclaré : « J’espère que nous pourrons conclure un accord de libre-échange approfondi.

« Si je me souviens bien, nous avons été légèrement freinés par la réticence des Canadiens à laisser trop de fromage britannique tenter le palais des Canadiens.

“Je pense que ce qui est vraiment nécessaire maintenant, c’est du fromage britannique de haute qualité plus abordable au Canada et j’espère que nous pourrons conclure un accord pour permettre cela.”

Il a ajouté: “Nous espérons vraiment pouvoir faire beaucoup.”