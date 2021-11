Brexit news: Boris exhorté à déployer la Royal Navy alors que la ligne de pêche avec les Français explose | Politique | Nouvelles

Ben Habib, l’ancien député européen du Brexit Party, a offert son analyse brutale lors d’une évaluation cinglante de la performance du Premier ministre, qui, selon lui, avait laissé la Grande-Bretagne « se tordant d’indécision et de manque de direction », ajoutant : « Ce n’est pas le Brexit. M. Habib s’exprimait le lendemain du jour où des pêcheurs français ont menacé de prendre les choses en main pour sécuriser l’accès aux eaux britanniques.

Stéphane Fournier, l’un des dizaines de pêcheurs en attente de permis, a prévenu : « Tout le trafic transmanche (et) tout le fret dans tous les ports de France sera bloqué. »

La dernière fois que des pêcheurs français ont menacé de bloquer le port de Channel Island Jersey, M. Johnson a ordonné le déploiement de deux navires de la Royal Navy, le HMS Tamar et le HMS Severn, pour faire face à la situation – et M. Habib a déclaré que quelque chose de similaire était nécessaire cette fois-ci.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il n’est pas surprenant que les Français piétinent nos eaux et imposent des exigences de plus en plus importantes.

«Ils veulent notre poisson et à moins que notre Premier ministre ne leur résiste – fermement – ​​ils continueront à faire ces demandes. Pourquoi ne le feraient-ils pas ?

« Le but de la Royal Navy est de protéger le Royaume-Uni – le Premier ministre doit l’utiliser.

« Macron lui-même a une élection à gagner l’année prochaine. Quelle meilleure façon de dynamiser le soutien populaire que de frapper à plusieurs reprises les Britanniques sur la tête ? »

Les affirmations de M. Johnson sur le Brexit étaient « fausses dès le départ », a affirmé M. Habib.

Il a expliqué : « Il a fait promesse sur promesse observée uniquement dans la brèche.

JUST IN : L’UE n’a rien appris ! Bloc « aveugle à la menace » posé par le Brexit UK

« Le pire était que le pays quitterait l’UE comme un seul Royaume-Uni.

« Alors qu’il rédigeait cette déclaration émouvante mais vitale, il était occupé à négocier le protocole qui a laissé l’Irlande du Nord derrière lui. »

M. Habib a ajouté : « À plusieurs reprises, il a dit que nous aurions le contrôle total de nos eaux de pêche, les quotas annuels étant fixés par nous à notre discrétion en fonction de nos besoins.

« Ensuite, il a signé un accord de pêche qui accorde des droits aux pêcheurs français pratiquement à perpétuité – ne croyez pas qu’aucun ministre du gouvernement prétendant que ces droits prennent fin en 2026 – ce serait un mensonge.

« Les tiges qu’il a fabriquées pour son propre dos le frappent maintenant. »

S’exprimant mardi, Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne, a jeté de l’eau froide sur toute idée de percée dans les prochains jours, pointant du doigt son homologue Lord David Frost, le ministre britannique du Brexit.

M. Habib a déclaré : « Maros Sefcovic est un eurocrate mais je comprends sa plainte selon laquelle les Britanniques manquent de volonté politique.

« C’est notre Premier ministre qui a conçu et approuvé le protocole, pour ensuite le menacer avec le projet de loi sur le marché intérieur ; retirant l’Irlande du Nord de ce projet de loi quelques semaines plus tard.

« C’est notre Premier ministre qui est occupé à mettre en œuvre le protocole tout en s’en prenant à lui. »

De plus, c’est M. Johnson qui avait simultanément refusé d’accepter le rôle de la Cour européenne de justice (CJCE) sur l’Irlande du Nord tout en « s’inclinant » devant la plus haute juridiction du bloc, et qui refusait d’invoquer l’article 16, a ajouté M. Habib.

Il a déclaré : « Franchement, si j’étais Sefcovic, je voudrais que l’article 16 soit invoqué. Cela apporterait de la clarté à lui et à l’UE. À l’heure actuelle, c’est le Royaume-Uni qui se tord d’indécision et de manque de direction.

« Tous nos problèmes liés au Brexit émanent de notre Premier ministre qui, comme il est typique de lui, a fait diverses promesses à diverses parties prenantes pour gagner les faveurs sans réfléchir aux implications ou à sa capacité à tenir ses promesses.

« Ce qu’il a livré n’est, selon sa propre définition, pas le Brexit.

« Le peuple britannique mérite bien mieux. Nous avons besoin d’un PM qui défendra notre syndicat et nos ressources.

« À moins que et jusqu’à ce que Johnson le fasse, l’UE continuera de nous piétiner. »

Express.co.uk a contacté Downing Street pour commentaires.