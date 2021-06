Brexit news: Boris exhorté à ignorer le système “contraignant” de l’UE pour faire monter en flèche l’innovation | Politique | Nouvelles

in

Un long document publié aujourd’hui détaille une proposition de voie à suivre pour la nation quelques mois seulement après la fin de la période de transition du Brexit. Il a été produit par l’arch Brexiteer et l’ancien chef du parti conservateur Sir Iain Duncan-Smith, l’ancienne secrétaire à l’Environnement Theresa Villiers et l’ancien ministre George Freeman.

Les auteurs ont exhorté le Premier ministre à ignorer le système basé sur des codes de l’UE qui « entraîne trop souvent des complications et une rigidité statutaire qui finissent par limiter l’innovation et restreindre les entreprises ».

Boris Johnson avait chargé le trio d’identifier des propositions pour stimuler l’innovation, la croissance et la compétitivité grâce à une réforme réglementaire en Grande-Bretagne après le Brexit.

Le rapport dit: “Le système basé sur des codes de l’UE applique des règles statutaires prescriptives.

“Il cherche à tenir compte des points de vue d’un éventail de législateurs nationaux et entraîne trop souvent des complications et une rigidité statutaire qui finissent par limiter l’innovation et restreindre les entreprises.

“Ces processus compliqués et statutaires se sont souvent retrouvés avec la Cour européenne de justice, dont la méthode d’interprétation téléologique cherche à appliquer des objectifs politiques détaillés à travers une série de dispositions.

« Pire, comme tout législateur le remarquera, le modèle statutaire et inflexible est difficile et prend du temps à changer. »

Il poursuit: “Ce n’est pas seulement l’approche basée sur le code qui a eu un effet insidieux sur la réglementation du Royaume-Uni.

“La manière dont le ‘principe de précaution’ a été appliqué par l’UE a fait que certaines innovations ont été étouffées en raison d’une prudence excessive qui est souvent disproportionnée par rapport au risque associé.”

Le rapport dit : « Les systèmes non codifiés tels que la common law ont historiquement été et continuent d’être les systèmes de choix pour de nombreuses juridictions performantes.

“La tendance claire pour les nouvelles zones franches financières – des juridictions sur mesure conçues pour être des aimants pour l’activité économique – est d’opter pour une approche de droit commun.

“Il est fortuit que le Royaume-Uni – toujours considéré à l’échelle internationale comme le pionnier et le gardien de cette tradition – ait l’opportunité de réapparaître en tant que leader mondial de cette tendance.”

M. Johnson a salué les conclusions du rapport et a écrit une lettre aux trois députés conservateurs pour les remercier de leur travail.

Il leur a dit que leurs « propositions audacieuses fournissent un modèle précieux » pour couper à travers ce qu’il a appelé un « fourré de réglementations lourdes et restrictives » qui s’est développé autour des entreprises au cours du dernier demi-siècle.

Dans les services financiers, le rapport préconise un assouplissement des limites sur la taille d’une position pouvant être détenue sur des dérivés sur matières premières afin de faciliter le développement de nouveaux produits.

Les règles de fixation des marges ou des espèces déposées dans une chambre de compensation pour soutenir les transactions devraient être plus flexibles et le fardeau des règles anti-blanchiment sur les fintechs réduit.

Les règles « onéreuses » héritées de l’UE qui obligent les acteurs du marché à déclarer les données sur les transactions aux régulateurs devraient être assouplies.

Les auteurs ont également poussé au développement d’une fourrière numérique.