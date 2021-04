Brexit news: Boris exhorté à rester ferme et à NE PAS céder aux demandes de l’UE sur l’Irlande du Nord | UK | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, des responsables des deux côtés ont été impliqués dans des “discussions techniques” sur les contrôles des denrées alimentaires, des plantes et des colis allant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord. À la mi-mars, l’UE a lancé une action en justice contre le Royaume-Uni au sujet de l’extension par la Grande-Bretagne du délai de grâce pour les contrôles des produits de supermarché voyageant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord. Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «L’engagement technique avec l’UE en relation avec le protocole s’est poursuivi ces derniers jours et nous restons en contact régulier à tous les niveaux.

«Les discussions ont été constructives, mais il y a encore des différences importantes qui doivent être résolues.

«Le Royaume-Uni et l’UE collaborent avec les entreprises, la société civile et d’autres parties prenantes d’Irlande du Nord pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

“Le Royaume-Uni reste déterminé à résoudre les problèmes en suspens afin de restaurer la confiance sur le terrain en Irlande du Nord, de refléter les besoins des communautés et de respecter toutes les dimensions de l’Accord du Vendredi Saint de Belfast.”

Maintenant, l’UE veut que le Royaume-Uni accepte un nouvel accord dans lequel ils veulent que la Grande-Bretagne s’aligne sur les normes alimentaires de l’Union afin de réduire de 90% les contrôles aux frontières des marchandises vers l’Irlande du Nord.

Ceux qui ont dit “non” à l’acceptation d’un nouvel accord avec l’UE se sont élevés à 3 293 personnes, et seulement 157 personnes ont dit “oui” à une telle initiative.

Le petit nombre qui a dit «ne sait pas» est arrivé à 44 personnes.

Commentant le sondage, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “Non, non, non et NON!

“Bien sûr que non.

«Nous savons tous que tout ce qui sort de Bruxelles est à peu près du même niveau que Mememarkle.

«On ne peut pas faire confiance.

“Pas une seconde, JAMAIS !!”

Cependant, un lecteur a estimé que l’Irlande du Nord devrait avoir une “indépendance”.

Ils peuvent donc “choisir d’être dans l’UE et / ou s’unir au sud”.

Tandis qu’une autre pensée céder à un accord avec l’UE ne serait pas la bonne chose à faire.

Le lecteur a déclaré: “L’UE utilise toujours NI comme une arme pour battre le Royaume-Uni, toute acceptation de toute règle et réglementation de l’UE nous maintient attachés à ses tentacules.”

Le sondage a été réalisé le 13 avril 2021 de 13 h 11 à 20 h 00.