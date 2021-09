Brexit news: Boris fait face à une bataille devant la Cour suprême au sujet d’un accord détesté avec l’UE – une épreuve de force se profile | Politique | Nouvelles

Le protocole, qui a été intégré à l’accord de retrait du Brexit pour aider à éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, a laissé l’Irlande du Nord liée à une série de règles douanières et réglementaires de l’UE. Mais le protocole, qui est actuellement en cours de renégociation entre Bruxelles et l’UE, a provoqué la colère des politiciens unionistes d’Irlande du Nord, craignant qu’il ne crée une frontière le long de la mer d’Irlande.

Cela est dû aux contrôles de normes qui sont effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

En raison de ces préoccupations, une contestation judiciaire conjointe a été lancée par l’ancien député européen du Brexit Party Ben avec Jim Allister, chef du parti Traditional Unionist Voice et la baronne Kate Hoey.

Les politiciens de l’Ulster ont affirmé qu’il était illégal parce qu’il était en conflit avec l’Accord du Vendredi Saint de 1998 et les 1800 Actes d’Union.

Au début de l’année, devant la Haute Cour de Belfast, certains des plus hauts juges d’Irlande du Nord ont entendu les arguments des avocats des politiciens selon lesquels le protocole était juridiquement «pourri jusqu’au cœur» et incompatible avec le droit national et européen.

Mais le cas du politicien a été rejeté, le juge Colton rejetant leur contestation pour tous les motifs.

Le juge a déclaré que la loi sur l’accord de retrait, qui inclut la légalisation du protocole, était directement en conflit avec les 1800 actes d’Union en matière de libre-échange.

Mais il a souligné que les parties pertinentes des Actes d’Union étaient “implicitement abrogées” par la Loi sur l’accord de retrait.

La Cour d’appel de Belfast va maintenant entendre une contestation de la légalité du Protocole d’Irlande du Nord en octobre.

Sir Jeffrey a témoigné devant la commission constitutionnelle de la Chambre des Lords ce matin, où il a déclaré à ses pairs que le protocole d’Irlande du Nord avait modifié l’État constitutionnel de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Le comité Lords explore la future gouvernance du Royaume-Uni et la baronne Suttie a interrogé le leader du DUP sur l’impact du protocole sur l’union entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Sir Jeffrey a déclaré au comité : « Le protocole d’Irlande du Nord, à mon avis et de l’avis de la Haute Cour de Belfast, modifie le statut constitutionnel de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

“L’acte de loi le plus fondamental en termes de place de l’Irlande du Nord au sein de l’Union est l’Acte d’Union lui-même et récemment la Haute Cour a statué dans une affaire historique que l’accord de retrait de l’UE et le protocole NI abrogent les éléments clés de l’article six de la loi de l’Union.

« L’article six prévoit le libre-échange au sein du Royaume-Uni.

“Il indique clairement qu’il ne devrait pas y avoir d’obstacles au commerce entre les parties constitutives du Royaume-Uni.

« Que la Haute Cour déclare très clairement que les termes de l’Acte d’Union ont été considérablement modifiés par le protocole NI marque pour nous un changement inacceptable de notre statut constitutionnel.

“Il convient également de noter que l’article 1 de l’Accord du Vendredi Saint indique très clairement que tout changement du statut constitutionnel devrait nécessiter le consentement du peuple d’Irlande du Nord.

“Le consentement du peuple d’Irlande du Nord n’a pas été sollicité pour modifier l’article six.”