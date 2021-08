Brexit news: Boris ignore l’ultimatum pour sauver les entreprises du Nord-Est – Le Premier ministre doit réduire la bureaucratie de l’UE | Politique | Nouvelles

in

James Ramsbotham, directeur général de la Chambre de commerce du nord-est de l’Angleterre, a fait part de sa colère croissante contre la région qui souffre du commerce de l’UE en raison de “l’attitude dogmatique” du Premier ministre. M. Ramsbotham a déclaré qu’il existe une longue liste d’obstacles que “les ministres n’ont pas réussi à éliminer” avec l’UE, tels que la manière d’appliquer de nouvelles règles d’origine qui déterminent quels produits sont admissibles à l’exemption de droits de douane, les difficultés à obtenir des certificats sanitaires d’exportation et des contrôles supplémentaires sur marchandises qui créent des files d’attente dans les ports.

Il a ajouté qu’il avait écrit à M. Johnson pour accorder au Nord-Est son “attention la plus urgente et personnelle” – mais a déclaré qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse deux semaines plus tard.

Il a déclaré au Guardian : « Ce ne sont pas des problèmes de jeunesse. Nos ports font face à l’UE et notre région a la proportion la plus élevée de toutes les exportations vers l’UE. Il est vital que plus d’obstacles tombent.

“De nombreux hommes d’affaires du nord-est me disent que le seul moyen d’améliorer la situation est de revenir au marché unique.

“Nous n’avons pas dit cela dans la lettre parce que l’attitude dogmatique du Premier ministre sur le sujet nous a dit que cela tomberait dans l’oreille d’un sourd.

“Il est vital que plus de barrières tombent.”

M. Ramsbotham a également fait part de ses inquiétudes concernant les autres entreprises de la région touchées, telles que le constructeur ferroviaire Hitachi.

Il a déclaré : « Hitachi a acheté un site dans le nord-est en vue de construire des trains pour toute l’Europe.

“L’endroit était assez grand pour trois usines, mais ils n’en ont construit qu’une et le reste du terrain est vacant.

« Si vous voulez voir où seront fabriqués les trains pour l’UE, vous devrez visiter la nouvelle usine d’Hitachi en Italie.

Le gouvernement n’a pas répondu à ses allégations.

