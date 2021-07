Brexit news: Boris Johnson a déclaré qu’il était temps de se dresser contre l’UE « totalement arrogante » | Politique | Nouvelles

Nigel Farage se moque de Remainers sur les craintes du Brexit

Jayne Adye, fondatrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out, a averti qu’en « donnant un coup de pied dans la boîte » six mois plus tard, le Premier ministre risquait l’éclatement du Royaume-Uni – et l’a exhorté à reprendre le contrôle. Se référant au protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme destiné à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande, Mme Adye a déclaré qu’il était clair que ce qui avait été convenu jusqu’à présent “ne fonctionne pas”.

Le gouvernement britannique avait accepté le système “dans la panique”, a-t-elle affirmé, “avec l’espoir crédule que l’Union européenne” agirait de bonne foi “et n’essaierait pas de mettre en place des barrières inutiles au commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord”.

En conséquence, les syndicalistes vivant dans la province étaient profondément mécontents, estimant qu’une frontière terrestre avait simplement été remplacée par une frontière le long de la mer d’Irlande, ce qui les avait coupés du reste du Royaume-Uni.

Mme Adye a déclaré: «Après six mois à simplement donner un coup de pied sur la route, avec prolongation après prolongation retardant un conflit inévitable, le problème de la frontière avec l’Irlande du Nord doit être résolu rapidement.

“Maintenant, le Premier ministre Boris Johnson est sorti de son auto-isolement luxueux à Checkers (en raison d’un ping de contact COVID-19), j’espère qu’il se rendra compte que c’est à lui de” reprendre le contrôle “de la question de l’Irlande du Nord, sinon son inaction pourrait conduire à l’éclatement du Royaume-Uni !

Se référant aux commentaires faits par le ministre du Brexit Lord David Frost à la Chambre des Lords la semaine dernière en référence à son document de commandement sur l’Irlande du Nord, Mme Adye a déclaré: “Le fait que le gouvernement britannique a finalement accepté que toutes les conditions soient remplies pour que le Royaume-Uni puisse invoquer l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, en raison des dommages économiques et sociétaux graves et persistants que le protocole a créés, est un changement rafraîchissant vers une approche honnête, au lieu de se cacher derrière des déclarations vagues.

“Les cartes du Royaume-Uni sont désormais clairement sur la table et l’UE ne peut plus prétendre que des propositions n’ont pas été faites, comme ils l’ont prétendu dans le passé.”

Cependant, elle a souligné que les conséquences de l’inaction de M. Johnson se feraient sentir bien au-delà de l’Ulster.

Elle a déclaré: «L’échec lamentable du gouvernement à prendre des mesures jusqu’à présent a eu des conséquences indicibles pour les entreprises et la population d’Irlande du Nord.

« Ce qui est perçu comme une apparente acceptation d’une perte de souveraineté nous a ouvert à encore plus de demandes de la part de l’UE.

« Il y a de plus en plus de problèmes avec l’Espagne – en particulier – sur la question de la frontière avec Gibraltar.

“L’Espagne souhaite maintenant placer des fonctionnaires espagnols à la frontière britannique et aux postes portuaires de Gibraltar pour “correctement” l’entrée de la police dans le pays!”

Les dernières propositions “robustes” du gouvernement, y compris l’appel à la renégociation du protocole, auraient dû avoir lieu il y a des mois, y compris l’invocation de l’article 16, a déclaré Mme Adye.

Elle a souligné: “Maintenant, nous devrons probablement attendre des mois de plus jusqu’à une nouvelle date limite annoncée du 30 septembre pour toute renégociation.”

Si tel est le cas, un tel retard semblait déjà inutile, étant donné que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rejeté la demande du Royaume-Uni de renégocier dans les heures qui ont suivi.

Elle a déclaré : « Si cela était censé être un ultimatum du gouvernement britannique, pourquoi n’avons-nous pas déclenché l’article 16 immédiatement, compte tenu des rejets immédiats de l’UE ?

« Au lieu de simplement « espérer » que l’UE s’éloigne de son refus catégorique et arrogant d’examiner nos propositions, nous devrions déclencher immédiatement l’article 16 pour commencer avec une nouvelle liste de négociations avec Bruxelles. Après tout, l’UE ne peut pas s’attendre à ce qu’un accord dure à l’infini.

“Pendant trop longtemps, nous avons semblé avoir peur d’ennuyer l’UE ou de bouleverser l’applecart.”

En conséquence, l’UE ne faisait qu’« enfoncer davantage ses talons » dans l’apparente conviction qu’elle pourrait appeler le bluff du Royaume-Uni, a déclaré Mme Adye.

Elle a conclu : « Il est temps que notre gouvernement – ​​qui après tout est censé être « le parti conservateur et unioniste » – s’engage aux côtés des membres des conservateurs et du DUP, qui luttent pour cette cause depuis quelques années. pour enfin livrer un vrai Brexit pour l’ensemble du Royaume-Uni.