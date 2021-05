Brexit news: Boris Johnson a dit de mettre Joe Biden sur la touche pour un accord commercial avec l’Australie | Politique | Nouvelles

Mais le Premier ministre a été averti de ne pas remettre à Canberra un gros pacte commercial sur une assiette sans protéger les industries britanniques, car un lecteur a insisté sur le fait que “il doit y avoir un prix”. Les agriculteurs britanniques ont averti que tout accord supprimant les droits de douane et les quotas sur les importations de viande rouge de Down Under nuirait gravement à l’industrie agricole britannique.

Et Hugh Killen, le plus grand éleveur de bétail d’Australie, a prédit qu’un accord avec Londres entraînerait une multiplication par dix des exportations de bœuf vers la Grande-Bretagne.

Express.co.uk a mené un sondage exclusif pour évaluer le point de vue des lecteurs sur les négociations commerciales post-Brexit menées par Liz Truss, la secrétaire au commerce international.

Interrogé, “Quelle nation Boris Johnson devrait-il donner la priorité à un accord de libre-échange?” la majorité était en faveur de l’Australie.

Trente-neuf pour cent (2 928) ont déclaré que le numéro 10 devrait placer les Australiens en tête du peloton, tandis que 21% (1 584) ont déclaré que le Canada devrait venir en premier.

Dix-neuf pour cent (1381) ont déclaré que les États-Unis, 12 pour cent (865) ont fait pression pour la Nouvelle-Zélande et seulement quatre pour cent (277) ont appelé la Chine à conclure un accord en premier.

Seulement six pour cent (425) ont dit qu’ils ne savaient pas.

Dans des commentaires, certains lecteurs ont déclaré que le commerce post-Brexit avec l’Australie était plus important que le commerce avec l’UE.

Une personne appelant à donner la priorité aux Australiens a souligné l’histoire commune des deux nations.

Il a dit: “Le sang est une alliance. L’Australie est notre frère.

“Nous nous sommes tenus debout, nous nous sommes battus et nous sommes morts ensemble.”

LIRE LA SUITE: réaction de l’UE: le Bloc a déclaré qu’un accord commercial avec le Canada pourrait “ nuire ” à l’économie irlandaise

Un autre lecteur a mis en garde contre tout accord commercial immédiat avec les Américains.

La personne a dit: «À l’heure actuelle, il n’y a pas grand intérêt à conclure un accord commercial avec les États-Unis.

“En fait, cela pourrait faire du bien de dire à l’administration Biden que nous n’avons besoin de rien pour le moment.”

Ils ont poursuivi en disant qu’ils «ne font pas confiance à Trudeau», le premier ministre du Canada et ont ajouté: «La Nouvelle-Zélande a trop de problèmes», citant son attitude envers la Chine.

Le lecteur a déclaré que le Royaume-Uni “devrait être dur” avec l’Australie à la table des négociations.

Ils ont ajouté: «L’Australie est actuellement au centre des menaces chinoises.

“S’ils veulent le soutien du Royaume-Uni, il doit y avoir un prix.”

D’autres ont exprimé leur scepticisme quant aux accords à venir et ont choisi le style de négociation de M. Johnson, l’un d’eux disant: “Boris ne fait pas de compromis, il se rend.”

Le sondage s’est déroulé de 8 heures le lundi 24 mai à 16 heures le 25 mai.

Au total, 7 460 lecteurs y ont participé.