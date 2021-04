Brexit news: Boris Johnson a exhorté à perdre les chaînes de l’UE après les barrières commerciales | UK | Nouvelles

Brexit: Deborah Meaden discute d’un accord en 2020

L’avis est venu de Lord Moylan, un membre conservateur de la Chambre des lords. À la suite du Brexit, Bruxelles a refusé d’accorder aux entreprises financières britanniques un accès au marché européen basé sur l’équivalence.

Cela s’est produit en dépit du fait que le Royaume-Uni et l’UE ont commencé avec des réglementations financières presque identiques, la Grande-Bretagne ayant repris les lois de son temps au sein du bloc.

Lord Moylan a partagé un commentaire du Daily Telegraph de Barnabas Reynolds, responsable mondial du Financial Services Industry Group, qui a exhorté la Grande-Bretagne à abandonner les espoirs d’équivalence européenne et à élaborer ses propres réglementations.

Le pair a commenté: «Une pièce très sage.

«Nous devons cesser de nous inquiéter du fait que l’UE érige des barrières inutiles au commerce et l’utiliser comme une opportunité pour recadrer nos réglementations en fonction de nous.

“L’équivalence est morte – le Royaume-Uni doit perdre les chaînes de l’UE.”

La Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE en juin 2016 mais, après un certain nombre de retards, n’est finalement partie qu’en janvier 2020.

À la fin du mois de décembre, le Royaume-Uni est resté étroitement lié à l’UE pendant la période de transition du Brexit.

Cela a vu la Grande-Bretagne rester membre du marché unique européen et continuer à contribuer au budget de l’UE.

LIRE LA SUITE: Jeremy Clarkson fume: “ Je préférerais Covid plutôt que de quitter l’UE ”

Il a également continué à mettre en œuvre les lois adoptées à Bruxelles dans de nombreux domaines.

La période de transition du Brexit a été remplacée le 31 décembre par un nouvel accord commercial négocié par Boris Johnson.

Cela a rétabli le statut de la Grande-Bretagne en tant que nation commerçante souveraine et lui a permis de rejoindre indépendamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cependant, l’UE refuse toujours un accès basé sur une grande équivalence au marché financier de l’UE.

Dans son article du Daily Telegraph, M. Reynolds a fait valoir que cela ne se produirait probablement pas et que la Grande-Bretagne devrait plutôt appliquer sa propre réglementation financière.

Il a écrit: «Jusqu’à présent, la principale préoccupation des législateurs britanniques était l’équivalence.

«La crainte était que si les réglementations britanniques ne suivent pas celles de l’UE, il y aurait le risque d’un manque de déterminations« d’équivalence ».

«Mais maintenant, cette inquiétude est devenue hors de propos, puisque l’UE n’est clairement pas disposée à accorder l’équivalence au Royaume-Uni dans aucun domaine, malgré nos lois héritées littéralement identiques.

«Le Royaume-Uni doit donc réévaluer son cadre réglementaire, en fonction de ce qui est le mieux pour le pays, la ville et les marchés locaux et internationaux qu’il dessert.

«Le Royaume-Uni est en mesure de s’affranchir de l’UE et de ses instincts de contrôle et de législation codifiée.»

En janvier 2021, après l’entrée en vigueur du nouvel accord commercial, Amsterdam a remplacé Londres en tant que premier centre d’échange d’actions en Europe.

Cependant, M. Reynolds a fait valoir que de nouvelles réglementations pourraient encourager les entreprises basées dans l’UE à créer des opérations au Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni peut permettre aux clients de l’UE d’établir facilement de petites présences au Royaume-Uni afin de bénéficier de services et de produits financiers mondiaux en vertu de la législation et de la réglementation britanniques et en dehors de la juridiction de l’UE.

«Un rapport publié en janvier indiquait que plus de 1 000 entreprises européennes le faisaient déjà.

«Beaucoup d’autres pourraient être encouragés à le faire.»