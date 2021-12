Brexit news: Boris Johnson a fustigé une nouvelle partie de la bureaucratie face aux Britanniques | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a été critiqué pour le manque d’informations et de certitude donné aux petits commerçants sur les changements bureaucratiques auxquels ils seraient confrontés après le Brexit. Les importateurs et exportateurs britanniques devront faire face à des formalités administratives croissantes à partir du 1er janvier 2022 pour continuer à commercer avec l’Union européenne, laissant l’animateur de radio Matthew Wright avertir que les Britanniques avaient « tort » de penser que le processus de sortie du bloc est maintenant terminé. S’exprimant sur LBC, le diffuseur a déclaré: « Si la flambée des factures d’énergie, la hausse de l’inflation et la baisse des salaires ne vous donnent pas le blues du Nouvel An, attendez que je vous parle de la joie du Nouvel An que le Brexit va nous apporter.

« Si vous avez l’impression que Boris Johnson a fait le Brexit au début de cette année, vous vous trompez.

« D’autres problèmes avec le Brexit sont imminents.

« Les camions pourraient être retardés ou refusés à l’entrée des ports parce que les entreprises britanniques ne sont pas préparées à la bureaucratie supplémentaire qui va tourner autour de l’importation de marchandises en provenance de l’UE à minuit le soir du Nouvel An. »

Les entreprises commerçant régulièrement avec l’Union européenne ont déploré le manque de détails sur les relations futures avec le bloc à travers la plupart des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE.

JUST IN: ‘Lost our vote’ Sturgeon déclenche une réaction furieuse contre les bordures de Covid alors que les Écossais allument FM

Mais malgré l’accord conclu en décembre dernier entre les deux parties, M. Wright a fait valoir que les petits commerçants ne savent toujours pas ce qui leur est demandé et comment ils financeront les changements nécessaires pour continuer à commercer avec le bloc.

Il a poursuivi: « Les entreprises britanniques doivent faire des déclarations en douane pour les marchandises importées.

« Les importateurs et les exportateurs devront également établir des documents supplémentaires pour les boissons, les aliments et les produits d’origine animale afin d’éviter les droits de douane et d’obtenir un taux de droits de douane réduit.

« Mais seulement 1 petit importateur britannique sur 4 est prêt pour l’un de ces changements. Je comprends en quelque sorte pourquoi, car certains petits commerçants n’ont ni le temps ni l’argent pour s’adapter à toute cette nouvelle bureaucratie.

LIRE LA SUITE: Joe Biden a fustigé « l’animosité » du Brexit et a mis en garde contre la « tension » de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que des problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord signifiaient que le Royaume-Uni avait « enfreint le droit international » en essayant de contourner l’arrangement.

Mais il a déclaré qu’il était toujours convaincu qu’un compromis pouvait être trouvé entre les deux parties, bien qu’il ait admis que ce ne serait pas facile.

M. Sefcovic a déclaré à Der Spiegel qu’il était « pragmatique » à l’idée que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss assume la responsabilité des négociations post-Brexit avec l’UE, après la démission du ministre du Brexit Lord Frost au début du mois.

Mais il a averti que si Mme Truss déclenchait l’article 16, cela mettrait en péril « le fondement de l’ensemble de l’accord » conclu entre les deux parties.

Mme Truss a déclaré qu’elle restait prête à invoquer l’article 16, qui suspendrait effectivement unilatéralement le protocole.