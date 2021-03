Brexit News: Boris Johnson devrait-il couper les liquidités de l’UE après l’éclatement de la crise à la frontière? – sondage | Politique | Nouvelles

Brexit: le Royaume-Uni « ne peut pas décider unilatéralement » du protocole, déclare Coveney

Le Royaume-Uni et l’UE se sont mutuellement accusés d’agir de mauvaise foi en ce qui concerne la circulation des marchandises à destination et en provenance de l’Irlande du Nord. La semaine dernière, le gouvernement britannique a pris la décision unilatérale de prolonger la période de grâce pour les contrôles des marchandises transitant par l’Irlande du Nord jusqu’en octobre – une décision qui, selon l’UE, menace de violer le droit international.

Depuis janvier, cela a entraîné une bureaucratie supplémentaire dans l’UE et perturbé les importations et les exportations entre l’Irlande du Nord, l’Europe et le reste du Royaume-Uni.

Le protocole d’Irlande du Nord a été créé dans l’accord sur le Brexit pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande et relie l’Irlande du Nord à l’union douanière et au marché unique de l’UE.

S’adressant au Daily Telegraph, M. François a ajouté: «Depuis que nous avons quitté la période de transition, l’attitude de l’UE est de plus en plus belliqueuse.

Lord Frost, le ministre du Cabinet dirigeant les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE, a déclaré que la décision de prolonger la mise en œuvre du protocole avait été prise pour «remédier à l’impact direct et souvent disproportionné que certains aspects du protocole ont sur les citoyens d’Irlande du Nord, contrairement à son intention. but ».

«D’abord, ils ont critiqué notre vaccin« britannique », puis nous ont attaqués pour ne pas leur en donner suffisamment; puis ils ont déclenché l’article 16, dans un spasme du jour au lendemain, pour créer une frontière dure qu’ils avaient juré d’éviter – et maintenant ils refusent avec colère de ratifier un accord commercial qu’il a fallu un an pour négocier.

S’exprimant jeudi, il a déclaré: «Bien sûr, l’UE a examiné et envisagera plus avant si les flexibilités doivent être prises en compte, s’il y a de véritables problèmes en termes de mise en œuvre, comment nous les résolvons.

Des contrôles supplémentaires et des certificats sanitaires pour les produits animaux devaient entrer en vigueur le 1er avril, mais ont été retardés de six mois.

« Nous ne pouvons pas avancer sur la base d’un côté décidant simplement unilatéralement » Eh bien, c’est ce qu’il faut faire et nous ne pouvons pas attendre que les autres parties soient d’accord avec nous « , et c’est essentiellement ce que le gouvernement britannique a fait. »

Le Premier ministre s’est rendu vendredi en Irlande du Nord pour tenter d’apaiser les tensions.

M. Johnson a insisté sur le fait que le protocole créait plus de processus et de contrôles qu’il ne le devrait et c’est pourquoi le gouvernement a décidé de retarder sa mise en œuvre jusqu’à ce que des solutions à plus long terme soient trouvées avec l’UE.

Il a dit: «Ce que je ne voulais pas voir, c’était des tas de contrôles sur des choses allant de GB à NI de manière à interrompre les échanges et à embrouiller et irriter les gens.

«Je ne voulais pas voir d’obstacles à la circulation des saucisses et des tracteurs avec de la boue sur leurs pneus et tout le reste.

«Et je ne pensais pas non plus que ce serait nécessaire et je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons mis les servitudes que nous avons, car je pense qu’il est raisonnable qu’il y ait un équilibre dans cela et je pense qu’il y a une voie à suivre et c’est ce que nous voulons. ont. »

Les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE se poursuivront au cours de la semaine à venir et l’Assemblée d’Irlande du Nord pourra voter sur la suppression du protocole en 2024.