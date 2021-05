Brexit news: Boris Johnson dit de rompre l’accord avec l’UE ou de faire face à la rupture du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a été informé par Gerald Warner que le protocole litigieux de l’Irlande du Nord convenu par M. Johnson dans l’accord sur le Brexit devait être abandonné. L’ancien conseiller politique de Michael Forsyth, lorsqu’il était secrétaire d’État pour l’Écosse, a averti que le protocole pourrait «balkaniser» le Royaume-Uni.

Il a ensuite accusé le Premier ministre d’être “irresponsable” et a exhorté M. Johnson à donner la priorité à l’Union par rapport à ses engagements envers l’UE.

Écrivant dans la Réaction, il a déclaré: «C’est un trait de la psychologie humaine que si quelque chose de bizarre et de scandaleux est habillé d’une terminologie imposante et mis en œuvre avec l’approbation solennelle du grand et du bien, à condition qu’il reste en place pendant une durée suffisante. du temps, il deviendra une caractéristique acceptée du paysage.

“Tel a été le cas de nombreuses demandes inéquitables imposées par l’Union européenne à ses membres, notamment l’exigence selon laquelle tout référendum qui a donné le” mauvais “résultat doit être reconduit.”

Il a poursuivi: «Nous devons abolir le protocole de l’Irlande du Nord qui balkanise le Royaume-Uni.

“Il était irresponsable de la part de Boris Johnson de permettre que cela se produise – l’intégrité du Royaume-Uni doit avoir la priorité sur toutes les autres considérations.”

Le protocole divise l’opinion en Irlande du Nord, le plus grand parti, le DUP, exhortant à le supprimer.

Les unionistes et les loyalistes considèrent les règles du protocole, qui comprend des contrôles supplémentaires des marchandises arrivant dans les ports de Grande-Bretagne, comme une “frontière en mer d’Irlande”.

La colère contre ce qui est considéré comme une séparation du reste du Royaume-Uni a suscité des protestations de la part des loyalistes à travers l’Irlande du Nord.

Certaines des manifestations se sont transformées en violence et en attaques contre la police plus tôt cette année, bien que les manifestations plus récentes aient été pacifiques.

