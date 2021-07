Brexit news : Boris Johnson doit-il déployer une “option nucléaire” et provoquer une rupture avec l’UE ? VOTER | Politique | Nouvelles

Le Brexit a “forcé” l’unification irlandaise, selon un expert

Le Premier ministre était sur le point de réviser les arrangements post-Brexit pour la région cette semaine, mais en a finalement été exclu par son ministre du Brexit, Lord Frost, selon The Telegraph. Mais l’avertissement d’utiliser “l’option nucléaire” si Bruxelles refuse de se plier aux exigences de Londres aurait été adressé à l’Irlande cette semaine. Les responsables britanniques auraient clairement indiqué que c’était Boris Johnson et non Lord Frost qui était le plus favorable au déclenchement de l’article 16.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, aurait également transmis des messages similaires au ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, lors de récentes discussions sur les accords post-Brexit en Irlande du Nord.

L’application de l’article 16 est considérée comme un dernier recours et pourrait déclencher une rupture massive avec l’UE, car c’est le mécanisme par lequel chaque partie est en mesure de suspendre certaines parties du protocole si elles estiment que cela cause d’énormes dommages économiques ou sociétaux à la région.

Cependant, le soutien à son application augmente, le DUP et même plusieurs des propres députés conservateurs de M. Johnson affirmant déjà que les conditions de cette décision sont déjà remplies.

Plus tôt cette semaine, Lord Frost a déclaré à la Chambre des Lords que le Royaume-Uni pensait que les conditions de déclenchement de l’article 16 étaient désormais remplies et que le protocole dans sa forme actuelle n’est plus une solution viable.

Brexit news : Boris Johnson doit-il déployer une “option nucléaire” et provoquer une rupture avec l’UE ? (Image : GETTY)

Brexit news: le Premier ministre serait prêt à déclencher l’article 16 (Image: GETTY)

Mais le ministre du Brexit a plutôt demandé que le protocole soit réécrit dans l’espoir de ramener Bruxelles à la table des négociations.

Une source a déclaré au Telegraph que Lord Frost était à l’avant-garde du Royaume-Uni en conservant une approche plus mesurée des procédures.

Un initié du gouvernement britannique a déclaré au journal : « Il [the Prime Minister] en a plus marre et prend une ligne plus dure. Ses instincts sont plus robustes.

Plus tôt cette semaine, l’UE a rejeté catégoriquement le projet du Royaume-Uni de renégocier les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

L’eurodéputé allemand David McAllister, qui est considéré comme une voix clé du Brexit pour Bruxelles au Parlement européen, a insisté sur le fait que le protocole – mis en place pour éviter une frontière dure – ne sera pas renégocié.

Cela survient après que Lord Frost n’a pas rompu l’accord avec l’Union européenne, mais a averti qu’il avait besoin de “changements importants”.

M. McAllister a déclaré : « Au lieu de remettre en cause le Protocole, il s’agit de trouver des solutions aux problèmes en suspens.

« La mise en œuvre du Protocole repose sur une action commune. Il ne doit pas être compromis par des mesures unilatérales.

Brexit news: la proposition de Lord Frost de renégocier le protocole a été rejetée (Image: GETTY)

Brexit news: David McAllister a insisté sur le fait que le protocole “ne peut pas être renégocié” (Image: GETT)

« Les flexibilités permanentes ne sont pas acceptables. Le protocole a été minutieusement négocié sous une forte pression politique, garantissant de minimiser les perturbations et d’aider les communautés et les entreprises locales.

“Cela ne peut pas être renégocié – cela fait partie de la solution d’un problème qu’est le Brexit.”

Dans une déclaration à la Chambre des Lords mercredi, Lord Frost a appelé l’UE à renégocier les termes du protocole.

Il a déclaré que les ministres souhaitaient que Bruxelles renonce à ses droits de porter les différends sur le problème de la frontière devant la Cour européenne de justice (CEJ) et autoriser la vente de marchandises qui ne répondent pas aux normes de l’UE dans la région.

Brexit news : le protocole d’Irlande du Nord « Sausage Wars » expliqué (Image : EXPRESS)

L’ancien négociateur en chef du Royaume-Uni pour le Brexit a également appelé à moins de contrôles à effectuer sur les marchandises traversant la mer d’Irlande, car elles ne représentent qu’un cinquième de tous les contrôles aux frontières de l’UE pour les aliments et les animaux.

Mais il s’est arrêté avant de dire que le Royaume-Uni déclencherait l’article 16 pour passer outre le protocole.

Lord Frost a déclaré : « Il est clair que les circonstances existent pour justifier l’utilisation de l’article 16.

“Néanmoins, nous avons conclu que ce n’est pas le bon moment pour le faire.”

Mais il a averti : « En termes simples, nous ne pouvons pas continuer comme nous le sommes. Alors que nous cherchions à appliquer le protocole, il est clair que ces fardeaux ont été la source de perturbations considérables et continues des vies et des moyens de subsistance.

«Nous avons vu des réductions dans les gammes de produits des supermarchés, nous avons vu plus de 200 fournisseurs décider qu’ils ne vendraient plus en Irlande du Nord.

“Et nous avons vu des difficultés, non seulement sur les fameuses viandes réfrigérées, mais aussi sur les médicaments, sur les animaux de compagnie ou les mouvements d’animaux vivants sur les graines et les plantes.

“Ce qui est pire, ces charges vont s’aggraver, ne s’amélioreront pas avec le temps à mesure que les périodes de grâce expirent, laissant les entreprises confrontées à des charges de plus en plus insoutenables.”