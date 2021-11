Le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, a continué d’insister sur le fait que le protocole d’Irlande du Nord ne fonctionne pas et a appelé à une refonte complète de grandes parties du mécanisme. Il a continué d’exiger le retrait de la Cour de justice européenne (CJCE) de l’accord, qui servirait effectivement d’arbitre entre les deux parties dans tout litige futur. L’UE a catégoriquement rejeté cela et jusqu’à présent, plusieurs séries de pourparlers entre Londres et Bruxelles n’ont pas réussi à faire de percée significative.

Cela a conduit Lord Frost à avertir que le Royaume-Uni pourrait déclencher l’article 16 du protocole, ce qui pourrait voir l’accord considérablement remanié ou complètement déchiré.

Mais Bruxelles a déclaré qu’il riposterait, faisant craindre une guerre commerciale potentiellement destructrice qui ferait monter les tensions entre les deux parties.

Ben Harris-Quinney, président du groupe de réflexion Bow Group, estime que l’UE « assouplit » progressivement sa position dans les pourparlers, une décision que le Royaume-Uni devrait adopter.

Cependant, a-t-il averti, si des progrès ne peuvent être réalisés dans les négociations rapidement et que l’UE ne bougera pas de sa position, « il vaut mieux annuler l’intégralité de l’accord ».

M. Harris-Quinney a déclaré à Express.co.uk : « L’UE n’est toujours pas disposée à faire des concessions importantes sur les marchandises et à utiliser la CJCE comme tribunal d’arbitrage final.

« L’UE a commencé par refuser formellement de renégocier le protocole d’Irlande du Nord, mais nous sommes maintenant effectivement dans une renégociation, il y a donc un véritable assouplissement et cela devrait être adopté.

« Le Royaume-Uni était la partie qui a commencé la renégociation, et il ne sert à rien d’entrer dans ce processus et de ne pas résoudre le problème.

« Nous devons résoudre le problème maintenant et si l’UE ne veut pas bouger, il vaut mieux annuler l’ensemble de l’accord que de continuer une situation qui ne fonctionne clairement pas, ne créant que davantage de discorde et d’incertitude. »

LIRE LA SUITE: La France se précipite vers ses îles des Caraïbes alors que la fureur monte à cause de la pandémie

L’expert politique a exhorté le Royaume-Uni à déclencher l’article 16 et à « forcer une conclusion » si l’UE maintient sa ligne dure sur des questions clés telles que les contrôles des marchandises et le rôle de la CJCE.

Mais il craint également que l’UE ne reprenne le dessus alors qu’il existe également un risque que la Grande-Bretagne ne se soit pas pleinement préparée aux retombées chaotiques que l’article 16 pourrait infliger.

M. Harris-Quinney a ajouté : « Si l’UE n’est pas disposée à bouger sur des questions clés telles que les contrôles des marchandises et l’arbitrage de la CJE, le gouvernement devrait déclencher l’article 16 et forcer une conclusion, plutôt que de laisser le statu quo et les négociations se poursuivre indéfiniment.

« Le gouvernement a cependant adopté une approche naïve jusqu’à présent, il y a un risque d’être à nouveau déjoué par l’UE, et il y a un risque qu’il ne se soit pas suffisamment préparé ou positionné pour les retombées potentielles du déclenchement de l’article 16. »

A NE PAS MANQUER

Boris risque de perdre un allié américain : les ministres « ne comprennent pas » le sentiment irlandais [REPORT]

Le Brexiteer s’en prend au bloc alors qu’il exhorte Macron à écouter Boris [COMMENTS]

La haine de Macron contre la Grande-Bretagne fera venir les migrants, déclare PAUL BALDWIN [OPINION]

Vendredi, Lord Frost a averti qu’un écart « important » persistait entre le Royaume-Uni et l’UE après que les pourparlers serrés visant à résoudre les problèmes du Protocole se soient à nouveau soldés par une impasse.

Le ministre du Brexit a réitéré sa menace d’utiliser l’article 16 du protocole pour outrepasser certaines des règles qu’il a négociées en raison de l’impact sur l’Irlande du Nord.

Lord Frost a déclaré dans un communiqué: « Nous aimerions toujours trouver une solution négociée.

« Mais l’écart entre nos positions est toujours important et nous sommes prêts à utiliser l’article 16 pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) si d’autres solutions ne peuvent être trouvées. »

À la suite des discussions avec son homologue britannique, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré qu’une « impulsion décisive » était nécessaire pour obtenir un accord sur les médicaments.

Le couple tiendra d’autres discussions sur d’éventuelles modifications du protocole d’Irlande du Nord à Bruxelles cette semaine.