Brexit news: Boris Johnson exhorté à suspendre le paiement de sortie de l’UE à Bruxelles | Monde | Nouvelles

Juridique & Réglementaire L’Union européenne (UE) présente une nouvelle agence pour surveiller la cryptographie et lutter contre le blanchiment d’argent L’UE intensifie son jeu de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et sa surveillance de la cryptographie avec l’introduction d’une nouvelle agence. La Commission européenne propose un nouveau régulateur anti-blanchiment Des documents consultés par . […] More