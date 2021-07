Brexit news: Boris Johnson exhorté à “tourner la table sur l’UE” après les exigences du projet de loi sur le divorce | Politique | Nouvelles

in

Le Brexiteer Richard Tice, chef du parti Reform UK, a exhorté Boris Johnson et Lord David Frost à « tenir tête à Bruxelles » une fois pour toutes. Plus tôt dans la journée, Downing Street a rejeté les suggestions de Bruxelles selon lesquelles le règlement final du projet de loi sur le divorce du Brexit devrait être supérieur de 2 milliards de livres sterling à ce qui avait été convenu précédemment. Le gouvernement avait estimé que l’argent dû à l’UE se situait entre 35 et 39 milliards de livres sterling, mais l’UE prétend que le montant “correct” est en réalité de 40,8 milliards de livres sterling.

L’animateur de TalkRADIO, Mike Graham, a déclaré : “Pourquoi s’embêter à payer des amendes à l’UE ?”

M. Tice a répondu : « Nous allons continuer à voir ces histoires.

“Jusqu’à ce que l’UE revienne à la raison et joue au ballon sur la question du protocole d’Irlande du Nord, je ne leur paierais rien.

“Je leur donnerais un laps de temps vraiment très court, sinon nous devons abandonner le protocole et recommencer.”

JUST IN: la France a tenté de suspendre l’Angleterre des euros à cause du Brexit

M. Graham a déclaré que le Royaume-Uni ” pourrait tout aussi bien abandonner le tout et dire non à ce stade “.

L’ancien eurodéputé du Brexit Party a poursuivi: “Boris et Lord Frost doivent maintenant tenir tête à l’UE et dire qu’ils ne paieront plus d’argent.

“L’UE doit régler ce protocole d’Irlande du Nord. Jusqu’à ce que cela soit fait, appuyez simplement sur le bouton pause sur tout le reste.

“Nous devrions leur retourner les rôles et dire” trier le protocole dans quelques semaines ou nous avons terminé “.

Le Royaume-Uni a critiqué les nouvelles estimations de l’UE et a déclaré qu’un total final n’avait pas encore été atteint.

Un porte-parole du n°10 a déclaré : “Nous ne reconnaissons pas ce chiffre, c’est une estimation produite par l’UE à ses propres fins comptables internes.

“Par exemple, cela ne reflète pas tout l’argent dû au Royaume-Uni, ce qui réduit le montant que nous payons.

“Notre estimation reste dans la fourchette centrale comprise entre 35 et 39 milliards de livres sterling et nous publierons prochainement tous les détails au Parlement.”