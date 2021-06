Brexit news: Boris Johnson lance un blitz commercial international de 60 millions de livres sterling pour le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a donné son feu vert à une relance majeure de la campagne GREAT qui promeut les entreprises britanniques à l’étranger. Pour coïncider avec le sommet du G7 des dirigeants mondiaux à Cornwall cette semaine, la campagne promotionnelle a été relookée de manière éblouissante. La campagne GREAT revitalisée touchera des personnes dans plus de 145 pays à travers le monde – de Shanghai et San Francisco à Toronto et Tokyo – présentant le meilleur des Britanniques dans tous les domaines, de la science et la technologie à la durabilité, la culture et la créativité. Il est soutenu par un budget annuel de 60 millions de livres sterling.

Boris Johnson a déclaré au Daily Express : « Le Royaume-Uni est ancré dans une longue et dynamique histoire de découvertes et d’idées nouvelles, alimentée par notre capacité à voir et à faire les choses différemment.

« C’est de cet esprit dont le monde a plus que jamais besoin alors que nous affrontons les défis de Covid, luttons contre le changement climatique et luttons pour un avenir meilleur pour tous sur notre planète.

“Et je crois que c’est précisément cet esprit qui met les” grands ” en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.”

Les responsables estiment que la campagne GREAT, lancée pour la première fois il y a une décennie, a stimulé le commerce britannique d’environ 4,5 milliards de livres sterling en promouvant les exportations allant de la nourriture et des boissons à la musique, au cinéma et au sport.

On estime que les investissements étrangers au Royaume-Uni encouragés par la campagne soutiennent des milliers d’emplois.

Le relooking a été conçu pour promouvoir la Grande-Bretagne post-Brexit comme « dynamique, tournée vers l’extérieur, confiante et collaborative » et une source de « réflexion non conventionnelle » pour relever les défis mondiaux.

Il mettra en évidence le programme britannique Covid jab – alimenté par le vaccin AstraZeneca de l’Université d’Oxford – comme un exemple d’ingéniosité britannique.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré : « La nouvelle campagne GREAT va frapper le tambour pour un Royaume-Uni confiant, mondial et talentueux ; mettant en lumière les innovateurs, les penseurs et les acteurs des Highlands aux South Downs et des vallées galloises à la Chaussée des Géants.

LIRE LA SUITE: Le traitement choquant de la Suisse par l’UE est la preuve que le Brexit était une bonne décision

“Cette campagne démontre que lorsque nous nous unissons, nous pouvons faire une différence cruciale dans le monde et les défis auxquels il est confronté.”

Cette campagne accompagnera et complétera les négociations commerciales ambitieuses que le gouvernement entreprend avec des partenaires internationaux.

Les ministres ont déjà conclu des accords commerciaux avec 67 pays et l’UE représentant 730 milliards de livres sterling de commerce britannique l’année dernière.

GREAT est soutenu par plus de 850 organisations et individus, dont HSBC, la Premier League, McLaren, Fortnum and Mason, le British Fashion Council, Universities UK, BBC et BAFTA.

Soutenant la campagne, le directeur général de la Premier League du football, Richard Masters, a déclaré : « Nous avons une Ligue incroyablement compétitive, qui est diffusée dans le monde entier et rassemble chaque semaine des millions de fans pour regarder et célébrer la compétition, où qu’ils soient.

« L’attrait mondial de la Premier League est le reflet des personnes qui la composent – ​​des joueurs qui procurent l’excitation et le drame sur le terrain aux supporters qui créent une atmosphère si dynamique.

Ian Stuart, directeur général du géant bancaire de HSBC UK, a déclaré : « HSBC UK est fier de s’associer à la GRANDE campagne pour promouvoir le Royaume-Uni à travers le monde.

« La prospérité du Royaume-Uni est largement motivée par sa capacité à collaborer à l’échelle internationale, et je pense que la nouvelle campagne GREAT jouera un rôle énorme dans la croissance économique de notre pays. »