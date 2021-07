Brexit news: Boris Johnson met le pied dans l’appel sur le Brexit avec Ursula von der Leyen | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a téléphoné au président de la Commission européenne après que la Grande-Bretagne a dévoilé ses propositions visant à modifier la mise en œuvre du protocole.

M. Johnson a déclaré que le mécanisme du Brexit n’était “pas durable” compte tenu de l’impact qu’il avait sur le marché intérieur du Royaume-Uni.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre s’est entretenu ce matin avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

“Ils ont discuté du document de commandement du Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord publié hier.

« Le Premier ministre a déclaré que la façon dont le protocole fonctionnait actuellement n’était pas viable.

« Des solutions n’ont pu être trouvées par le biais des mécanismes existants du Protocole.

« C’est pourquoi nous avions formulé des propositions de modifications importantes.

“Il a exhorté l’UE à examiner sérieusement ces propositions et à travailler avec le Royaume-Uni sur celles-ci.

“Il existe une énorme opportunité de trouver des solutions raisonnables et pratiques aux difficultés rencontrées par les personnes et les entreprises en Irlande du Nord, et ainsi de mettre les relations entre le Royaume-Uni et l’UE sur de meilleures bases.

“Ils ont accepté de rester en contact”.

