Brexit news: Boris Johnson ouvre un «chapitre extraordinaire» en saluant la liberté du Brexit | Politique | Nouvelles

Les sondages ont montré que les conservateurs sont toujours en avance dans les sondages avec 44 points contre 33 malgré les tentatives des travaillistes d’utiliser la refonte coûteuse pour entamer la popularité du Premier ministre. M. Johnson a déclaré qu’il avait utilisé les 18 mois écoulés depuis les élections générales pour adopter 44 projets de loi afin de rendre le pays plus fort, plus juste, plus sûr et plus vert. Mais le premier ministre a déclaré qu’il y avait plus à faire alors que le Parlement se séparait avant le discours de la reine du mois prochain.

M. Johnson a déclaré: «Ce Parlement a été témoin d’un chapitre extraordinaire de l’histoire du Royaume-Uni, couvrant les nouvelles libertés que nous avons acquises en tant que nation souveraine en dehors de l’UE aux effets d’une pandémie mondiale.

«Les changements que nous avons apportés nous ont permis de prendre des mesures rapides pour protéger notre pays contre le coronavirus et rendront notre pays plus fort, plus juste, plus sûr et plus vert.

«Mais il y a beaucoup plus à faire – et je resterai concentré sur la réalisation des priorités des gens alors que nous travaillons pour unir, améliorer et augmenter les opportunités dans tout le Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré que les lois sur le Brexit ont redonné au pays le contrôle du commerce et des frontières et ont permis à des centaines de pouvoirs de revenir aux administrations décentralisées.

Il a souligné comment le gouvernement a adopté des lois imposant des peines plus sévères pour les criminels graves, des protections plus fortes pour les victimes de violence conjugale et s’engageant à enregistrer un financement record pour le NHS.

La pandémie a également conduit à une nouvelle législation pour assurer la sécurité de la nation et protéger les moyens de subsistance, selon le Premier ministre.

Boris Johnson et Keir Starmer (Image: getty)

Les prochaines étapes des plans de réforme du gouvernement seront exposées lors de l’ouverture officielle du Parlement le 11 mai.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il se concentrait sur les «choses qui comptent vraiment» alors qu’il continuait à être confronté à des questions sur la rénovation de l’appartement de Downing Street dans lequel il vit avec sa fiancée Carrie Symonds et leur fils Wilf.

Le Premier ministre a payé la facture excédentaire de 58 000 £ au-dessus d’une allocation d’entretien annuelle de 30 000 £ financée par les contribuables, mais n’a pas expliqué s’il avait été initialement prêté.

M. Johnson a déclaré qu’il se conformerait à une enquête de la Commission électorale sur le conflit, mais a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien à craindre.

«Nous allons nous conformer à tout ce qu’ils veulent et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose à voir ici, ou à s’inquiéter», a-t-il déclaré.

«Mais ce que nous faisons, c’est nous concentrer sur ce qui compte vraiment.»

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer s’est emparé du rang pour critiquer à plusieurs reprises M. Johnson pour le harcèlement des conservateurs.

Le Premier ministre Boris Johnson (Image: skynews)

Il a déclaré: «Je pense que cela devient un peu farfelu. Je pense que le premier ministre pourrait en fait régler le problème très, très rapidement.

«Tout ce qu’il a à faire est de répondre à une question très simple; qui a payé, dans un premier temps, la rénovation de votre appartement?

«Maintenant, je pense aux gens qui regardent ça, je pense que la plupart des gens diraient:« Si mon appartement était redécoré, je serais en mesure de répondre à cette question ».

«Ainsi, le premier ministre pourrait en fait mettre fin à cela maintenant, nous dire qui a payé pour cela en premier lieu, répondre à la question, cela lui prendrait environ une minute et ensuite il pourrait reprendre son travail de jour.

Mais la campagne d’attaque semble avoir eu peu d’impact sur les électeurs.

Un sondage effectué mardi et mercredi par YouGov a révélé que le Parti conservateur reste à 44%, mais le Parti travailliste a chuté d’un point à 33%.

La rénovation haut de gamme de sa résidence n ° 11 aurait été déclenchée par le désir de Mme Symonds de se débarrasser du «cauchemar des meubles de John Lewis» dans l’appartement.

Les critiques ont utilisé la revendication non attribuée de Tatler pour marquer M. Johnson et ses snobs partenaires.

Keir Starmer a pris du retard dans les sondages (Image: getty)

Sir Keir a posé pour des photos dans la section des papiers peints du magasin John Lewis du Trafford Center de Manchester lors d’un coup publicitaire.

Mais M. Johnson a insisté sur le fait qu’il était un grand fan du géant de la rue.

«La seule chose à laquelle je m’oppose dans tout ce farrago d’absurdités, c’est que j’aime John Lewis», a-t-il déclaré.

«Mais ce que je dirai, c’est ce que les gens veulent que ce gouvernement fasse, c’est se concentrer sur leurs priorités.»

Le nouveau conseiller ministériel en matière de normes, Lord Geidt, procède à son propre examen pour déterminer si les dons ont été correctement déclarés.

Le parti travailliste a critiqué l’enquête parce que le conseiller rend compte au Premier ministre, affirmant que cela signifie qu’il «marque effectivement ses propres devoirs».

Mais le ministre des vaccins, Nadhim Zahawi, a décrit Lord Geidt, un ancien secrétaire privé de la reine, comme une «personne vraiment honorable».

Il a ajouté: «Tous les ministres servent avec la confiance du premier ministre – je pense que c’est vrai, c’est le bon système à avoir.

«Il est donc normal que le conseiller en déontologie ministérielle puisse faire rapport au Premier ministre.»

Boris Johnson signant l’accord sur le Brexit l’année dernière (Image: .)

M. Zahawi a ajouté: «L’important est de savoir qui a payé cela, car le contribuable a-t-il payé pour cela? Non, ils ne l’ont pas fait – Boris Johnson l’a payé.

M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​passé jeudi matin à la King Solomon Academy, à Marylebone, Londres, à discuter avec les élèves de la manière de les aider à rattraper leur retard après une année de scolarité interrompue.

Le premier ministre a déclaré: «Il ne fait aucun doute que la pandémie a eu un effet – les jeunes esprits sont incroyablement résilients, mais ils ont besoin d’aide.

«Nous avons donc déjà investi 1,7 milliard de livres sterling pour soutenir le rebond de l’éducation, soutenir les camps de vacances, soutenir toutes sortes de choses.

«Beaucoup plus de tutorat, 170 000 élèves ont bénéficié d’un tutorat supplémentaire, mais nous devons faire plus.

«Je dirais, quand je regarde l’impact de cette pandémie, sur notre pays, l’impact sur les soins de santé, les opérations retardées, les procédures médicales retardées, est évidemment énorme – mais l’éducation est la priorité numéro un.