Brexit news: Boris Johnson refuse de dire combien le Royaume-Uni va payer à Bruxelles | Politique | Nouvelles

Brexit: un expert discute de la “ punition ” de l’UE en 2018

Et Jayne Adye a souligné que la clarté était vitale étant donné le bilan du bloc en matière d’utilisation de «toutes les échappatoires» pour gagner de l’influence sur la Grande-Bretagne – avertissant que Bruxelles tenait à «purger notre compte bancaire à sec». Mme Adye, directrice de la campagne Get Britain Out, a été motivée à agir par une déclaration conjointe publiée par le Royaume-Uni et l’UE le 27 avril après une réunion du comité spécialisé sur les dispositions financières. Les deux parties “ont noté un engagement positif sur le deuxième paquet de rapports formels dans le cadre de l’accord de retrait qui a été fourni par la Commission européenne à la fin du mois de mars”, explique le communiqué.

Cependant, les chiffres étaient notoirement absents, Mme Adye ayant donc soumis une demande d’accès à l’information demandant ce que contenait le paquet.

La réponse, de HM Treasury et datée du 26 mai, dit: «Vous avez demandé à recevoir les documents dans le dossier de rapport de l’UE au Royaume-Uni.

«Nous considérons que l’information engage l’exemption prévue à l’article 27 (1) (b) où la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux relations entre le Royaume-Uni et toute organisation internationale.

«Il s’agit d’une exemption qualifiée et nous sommes tenus d’équilibrer l’intérêt public entre la divulgation et la non-divulgation.

Le gouvernement de Boris Johnson a refusé de dire combien le Royaume-Uni paiera l’UE d’Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Theresa May, prédécesseur de M. Johnson en tant que Premier ministre (Image: GETTY)

Il ajoute: «Bien que nous acceptions qu’il y ait un intérêt public général dans la transparence pour améliorer la compréhension publique du gouvernement, nous considérons que la divulgation d’informations qui serait susceptible de porter atteinte aux relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et d’avoir un impact sur l’espace protégé dans lequel des discussions franches ne seraient pas dans l’intérêt public. »

Mme Adye a déclaré: «Presque chaque semaine, nous entendons de nouveaux rapports faisant état de modifications du montant que le Royaume-Uni devra payer à l’UE.

«Pourtant, le gouvernement se cache derrière le protocole lorsqu’on lui demande de dire au public comment il va dépenser notre argent!»

Certains éléments contenus à l’intérieur seraient inévitablement sensibles, a-t-elle reconnu – mais a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas être expurgés, plutôt que le document entier ne soit pas divulgué.

Les négociateurs du Brexit Lord David Frost et Michel Barnier à Bruxelles (Image: GETTY)

Mme Adye a ajouté: «Le public britannique mérite de savoir ce qui est négocié en notre nom, en particulier lorsqu’il s’agit de milliards de livres, à un moment où le pays est endetté et tente de se sortir d’une crise économique.

«Quiconque prétend avoir une relation de travail avec l’UE n’a manifestement pas prêté attention, car ils essaient continuellement de saper le Royaume-Uni à chaque tournant.

“Donc, pour utiliser cela comme excuse, cela ne tient tout simplement pas.

Elle a averti: «Si ces documents ne sont pas rendus publics, cela soulève de plus en plus d’inquiétudes chez les Brexiteers quant aux coûts cachés qui reviendront nous mordre à l’avenir.

Boris Johnson a insisté sur l’importance pour le Royaume-Uni de reprendre le contrôle (Image: GETTY)

Un extrait de la réponse FOI de HM Treasury (Image: HM Treasury)

«L’UE a montré qu’elle utiliserait toutes les échappatoires ou tous les avantages possibles pour obtenir un effet de levier sur le Royaume-Uni et ne réfléchirait pas à la vidange de notre compte bancaire.

«Il est temps que ces relations et toutes nos relations avec l’UE reçoivent une plus grande clarté et un examen plus approfondi, car nous ne pouvons tout simplement pas continuer sur la voie actuelle de l’incertitude et du doute.

«Ces négociations se déroulent en notre nom et le grand public britannique mérite de savoir ce qui se passe.»

Le montant que le Royaume-Uni paiera à l’UE après le Brexit a fait l’objet de nombreux débats.

Chronologie du Brexit (Image : Express)

Le chiffre de 39 milliards de livres sterling – le prétendu «projet de loi sur le divorce» – a été fréquemment cité à la suite du référendum de 2016.

Cependant, il reste difficile de savoir s’il existe des engagements financiers en cours.

Une enquête menée la semaine dernière par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a demandé pourquoi la valeur du pot de retraite du personnel de l’UE avait grimpé de près de 15 milliards de livres sterling au cours de la dernière année d’adhésion à l’UE.

En outre, le rapport de Facts4EU a souligné qu’aucun montant fixe ne figurait dans l’accord de retrait négocié par l’ancienne Premier ministre Theresa May en termes de montant total dont le Royaume-Uni était redevable.

Cartographie des factions du budget de l’UE (Image : Express)

Selon l’avis publié par le Service de recherche de la bibliothèque de la Chambre des communes: «Il n’y a aucun coût définitif pour le règlement.

«Le coût final pour le Royaume-Uni dépendra d’événements futurs tels que les futurs taux de change et les budgets de l’UE.

“L’Office for Budget Responsibility estime que le coût net pour le Royaume-Uni pourrait être de 34 milliards de livres sterling.”

Express.co.uk a contacté HM Treasury pour commentaires.