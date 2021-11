L’UE craint de plus en plus l’escalade de la querelle explosive du Brexit avec le Royaume-Uni, centrée sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. La Grande-Bretagne a continué à insister sur le fait que de grandes parties du mécanisme commercial doivent être complètement remaniées pour qu’il fonctionne efficacement, exige que l’UE ait jusqu’à présent fermement refusé de céder. Les pourparlers intensifs de ces derniers jours entre les deux parties sur la question se sont effondrés, augmentant les chances que le Royaume-Uni perde patience et déclenche l’article 16.

Cela donne à chaque partie le pouvoir de suspendre certaines parties de l’accord qu’elle ne juge plus viables pour des raisons économiques, sociales ou environnementales.

Mais la publication allemande Focus Online a maintenant déclaré que la main de M. Johnson « planerait au-dessus du bouton rouge ».

Bernd Lange, président de la commission du commerce du Parlement européen, craint que le Royaume-Uni ne donne suite à sa menace à la suite d’une réunion entre le ministre britannique du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Bruxelles vendredi.

Il a déclaré: « Les rumeurs se multiplient selon lesquelles le gouvernement britannique aura recours à ce remède ce vendredi après une autre réunion entre le négociateur de l’UE Maros Sefcovic et le négociateur britannique David Frost. »

Mais M. Lange a averti que si un tel scénario devait se produire, des « conséquences graves » sont en cours de discussion à Bruxelles.

Cela pourrait potentiellement conduire à la suspension d’autres accords entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi qu’à la possibilité d’une guerre commerciale potentiellement dévastatrice entre les deux parties.

M. Lange a averti : « L’UE prendra des contre-mesures.

« L’ancienne attitude constructive et attentiste de l’UE ne sera alors plus durable. »

L’UE devrait alors prendre des décisions difficiles sur d’éventuelles restrictions tarifaires et d’accès au marché, la fin de la coopération en matière de recherche et d’échange de données et « la suspension d’une partie de l’accord commercial ou la résiliation de l’ensemble de l’accord commercial ».

On craint également une nouvelle confrontation de Noël entre le Royaume-Uni et l’UE.

Au cours de mois de pourparlers commerciaux tendus et souvent amers après le Brexit l’année dernière, les deux parties n’ont pu éviter un résultat sans accord potentiellement dévastateur qu’avec un accord à la 11e heure.

Les rapports sur la menace d’un durcissement du « Brexit doux » ont vu de nombreux membres de l’UE « se préparer au pire des cas ».

Anna Cavazzini, présidente de la commission du marché intérieur du Parlement européen, a déclaré : « Malheureusement, nous sommes revenus à la dynamique de 2019 avec des menaces d’échec des négociations et une rhétorique houleuse du côté britannique.

« Du côté de l’UE, tout le monde lève les yeux au ciel et se prépare au pire des cas. »

Mercredi, des membres de la Chambre des Lords ont déclaré à une commission du Dail qu’un Brexit sans accord serait de retour sur la table si le Royaume-Uni décidait de déclencher l’article 16 du protocole.

Lord Jay of Ewelme, président de la sous-commission de la Chambre des Lords sur le protocole Irlande/Irlande du Nord, a averti qu’une telle décision de la Grande-Bretagne risquerait de réinitialiser les négociations et d’aboutir à un résultat sans accord.

Il a déclaré: « Je suis tout à fait d’accord avec vous sur ce qu’il faut dire sur les risques que l’article 16 soit imposé ou déclenché et la réponse à l’article 16 par l’Union européenne, conduisant potentiellement à toutes les négociations compliquées avec la perspective d’un non- traiter comme la dernière étape.

« C’est une extrémité du spectre.

« L’autre extrémité du spectre, que je pense que nous ne pouvons pas exclure, et je ne voudrais certainement pas l’exclure, même si je dois dire que les perspectives ne sont pas brillantes pour le moment, est un règlement négocié à atteindre d’ici Noël ou pendant Noël.

« Je ne pense pas que nous puissions exclure cela. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.