Brexit news: Boris laisse 1659 navires étrangers piller les eaux britanniques – dont 8 supertrawlers | Politique | Nouvelles

Jersey: un pêcheur critique la France pour la “ menace ” de l’électricité

Et parmi les navires qui ont reçu le pouce en l’air, il y a pas moins de huit supertrawlers massifs, chacun mesurant bien plus de 300 pieds de long. Jayne Adye, directrice de la campagne pro-Brexit de base Get Britain Out, a fait sa révélation surprenante au cours de son bulletin électronique régulier du vendredi.

Et elle a averti que la célèbre promesse du Premier ministre de reprendre le contrôle risquait de se révéler être une «rhétorique creuse».

Mme Adye a évoqué une récente demande d’accès à l’information soumise par Get Britain Out au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA).

Cela a révélé que toutes les demandes de permis de pêche, de n’importe quel pays, pour pêcher à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni ont été approuvées.

Boris Johnson a été averti des dangers d’une «rhétorique vide» (Image: GETTY)

Les bateaux de pêche français ont manifesté à Jersey hier (Image: GETTY)

En conséquence, 1 659 navires étrangers sont désormais autorisés à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni.

Le total comprend 68 bateaux de 164 pieds de longueur et huit supertrawlers de plus de 328 pieds.

Mme Adye a déclaré: «Le Premier ministre a eu un grand succès électoral grâce à son message sur le« Brexit en cours », combiné au déploiement du vaccin.

JUST IN: Boris a envoyé un ultimatum de pêche sur son accord sur le Brexit – Remettez le contrôle au Royaume-Uni

Margiris est l’un des supertrawlers qui fréquente les eaux britanniques (Image: GETTY)

«Cependant, si les conservateurs veulent rester au pouvoir au-delà des prochaines élections générales et garder ces nouveaux votes, les promesses de ‘Reprendre le contrôle’ doivent en fait être tenues, plutôt que d’être simplement une rhétorique plus creuse.

Elle a expliqué: «Avec un si grand nombre de navires étrangers autorisés à pêcher dans nos eaux, sans une seule licence rejetée, comment le gouvernement peut-il prétendre que nous avons ‘repris le contrôle’ de nos eaux ou s’attendre à ce que l’industrie de la pêche britannique se rétablisse?

Faisant référence au blocus menacé des îles anglo-normandes par les bateaux de pêche français cette semaine, Mme Adye a déclaré: «Nous distribuons des permis de pêche bon gré mal gré et en obtenons zéro en retour – à l’exception des menaces.

Des pêcheurs français ont menacé de bloquer Jersey hier (Image: GETTY)

Les îles anglo-normandes sont des dépendances de la Couronne (Image: GETTY)

«Tout d’abord, nous avons eu le blocus du port Saint-Pierre à Jersey et maintenant plus de menaces de blocus à Calais.»

La triste réalité était que l’UE – en particulier les Français – semblait croire qu’ils devraient avoir libre cours sur la terre et la mer d’un autre pays, une vue renforcée par l’actuel accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE, a fait valoir Mme Adye.

Elle a ajouté: «Il est grand temps que le Premier ministre Boris Johnson se ressaisisse.

«Au lieu de faire de vagues annonces au sujet de son nouveau livre blanc sur le soi-disant« nivellement vers le haut », il devrait continuer à présenter le projet de loi devant le Parlement et cesser simplement d’en parler.»

Les pêcheries européennes cartographiées (Image: Express)

M. Johnson, qui se réjouit actuellement des triomphes électoraux d’aujourd’hui, y compris une victoire notable à l’élection partielle de Hartlepool, ne devrait pas non plus prendre ses nouveaux partisans pour acquis, a souligné Mme Adye.

Elle a déclaré: “ Le désormais ‘Mur bleu’ est toujours très vulnérable et après avoir fait confiance aux conservateurs avec leurs votes pour la première fois à Hartlepool et dans de nombreux conseils à travers le pays cette semaine, si les promesses ne sont pas tenues, vous pouvez être sûr qu’il y en aura. être un retour de bâton substantiel.

Les directives publiées sur le site Web de Defra le 31 décembre indiquent: «L’accord entre le Royaume-Uni et l’UE permet aux navires non britanniques d’accéder au poisson dans les eaux britanniques sous certaines conditions.

Jill Mortimer a remporté l’élection partielle de Hartlepool aujourd’hui (Image: GETTY)

«Le Royaume-Uni ne fait pas partie de la politique commune de la pêche de l’UE.

«C’est un État côtier souverain et indépendant qui a le droit de gérer les ressources de ses eaux.

«En tant qu’État côtier indépendant, le gouvernement britannique est responsable de la gestion des eaux territoriales du Royaume-Uni (jusqu’à 12 milles marins) et de la zone économique exclusive (jusqu’à 200 milles marins ou la ligne médiane avec d’autres États).»

Express.co.uk a contacté Defra pour de plus amples commentaires.