Brexit news: Boris lance un plan ingénieux du Brexit pour utiliser Joe Biden pour faire pression sur l’UE sur un accord | Politique | Nouvelles

Annoncé aujourd’hui, le gouvernement britannique a nommé Trevor Ringland MBE, un avocat d’Irlande du Nord, en tant qu’envoyé aux États-Unis pour l’Irlande du Nord. Le poste sera chargé de promouvoir l’intérêt de l’Irlande du Nord auprès des États-Unis, au milieu de la dispute entre le Royaume-Uni et l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord. Le protocole créant plusieurs problèmes pour les entreprises du pays, la création du nouveau poste reflétera le rôle du Royaume-Uni dans le maintien de la paix en Irlande du Nord.

Commentant ce rôle, le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré : « Je suis ravi que Trevor ait accepté mon invitation à occuper ce poste pour représenter le gouvernement britannique en Irlande du Nord, travaillant pour défendre ses meilleurs intérêts aux États-Unis.

« Il s’agit d’une nouvelle nomination passionnante qui reconnaît la relation unique de l’Irlande du Nord avec les États-Unis et son peuple.

“J’ai hâte de travailler avec Trevor pour exploiter toutes les opportunités qui se présentent.”

L’ancien joueur de rugby à XV travaillera également à créer des liens économiques entre le Royaume-Uni et les États-Unis et avait été coprésident des conservateurs d’Irlande du Nord.

M. Ringland se rendra désormais jusqu’à six fois aux États-Unis afin de renforcer les liens et de mettre en évidence les problèmes en Irlande du Nord.

Commentant l’annonce, M. Ringland a déclaré: “Je suis honoré d’assumer ce rôle au nom du gouvernement britannique.

“Je suis très impatient de soutenir le secrétaire d’État à l’Irlande du Nord en veillant à ce que les politiques du gouvernement britannique sur l’Irlande du Nord soient bien représentées auprès du public américain et de jouer mon rôle dans l’établissement de liens politiques, sociaux et économiques plus profonds entre nos deux pays.

L’année dernière, Joe Biden a averti le Royaume-Uni de ne pas nuire au processus de paix en Irlande du Nord à la suite de l’introduction du projet de loi sur le marché intérieur.

M. Biden, qui a exprimé son amour pour sa maison ancestrale, avait même menacé de torpiller tout accord commercial avec le Royaume-Uni si Westminster violait l’accord du Vendredi saint.

JUST IN: Brexit EN DIRECT: L’UE furieuse émet une nouvelle menace tarifaire alors que la dispute déborde

Le Royaume-Uni a prolongé le délai de grâce pour les marchandises transportées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord jusqu’en octobre afin d’éviter des problèmes à Belfast.

Bruxelles proposera désormais de supprimer les contrôles sur l’approvisionnement en médicaments en Irlande du Nord dans le but de sortir de l’impasse.

Le délai de grâce pour les médicaments devrait se terminer à la fin de cette année avant que des contrôles ne soient ensuite appliqués sur les médicaments.

L’UE a également appelé le Royaume-Uni à fournir une feuille de route sur les questions entourant le protocole.

La commissaire européenne aux marchés des capitaux, Mairead McGuinness, a également accusé le Royaume-Uni de tenter de réécrire l’accord de commerce et de coopération.

Elle a déclaré à l’Irish Independent : “Vous ne pouvez pas vous laver les mains d’un accord que vous avez façonné, conclu et signé.

« Ce n’est tout simplement pas crédible de faire ça.

“Et je suis sûr qu’il y a d’autres pays, y compris les États-Unis, qui examinent ce que fait le Royaume-Uni et posent peut-être des questions sur la crédibilité de conclure des accords avec le Royaume-Uni.”