Brexit news: Boris libère la ville de Londres des griffes de l’UE alors que le projet de loi sur le Brexit est adopté | Politique | Nouvelles

Le projet de loi sur les services financiers décrit comment le Royaume-Uni réglementera le secteur en dehors de l’UE et assurera le Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale du secteur financier. La législation, qui vient de recevoir la sanction royale, modifie les lois existantes dans 17 domaines, y compris les règles bancaires et les repères.

Les lois incluent des changements pour aider les personnes aux prises avec des problèmes d’endettement et une prolongation de la peine pénale maximale pour abus de marché de sept ans à 10 ans d’emprisonnement.

Parallèlement à cela, la loi historique permettra également à la police de geler et de confisquer plus facilement les comptes bancaires des criminels et des terroristes.

Les lois comprennent également un engagement ministériel à fournir aux entreprises un accès à long terme entre le Royaume-Uni et le paradis financier de Gibraltar.

Les ministres affirment que la législation est une «première étape importante dans la reprise du contrôle» de la réglementation des services financiers et qu’elle garantira que le Royaume-Uni reste un centre financier de «classe mondiale» après le Brexit.

John Glen MP, secrétaire économique au Trésor, a ajouté: «Pour la première fois depuis des décennies, le Royaume-Uni a le contrôle total de sa propre réglementation des services financiers.

«Cette loi protégera les personnes qui dépendent quotidiennement des services financiers et stimulera la compétitivité de notre dynamique centre financier mondial.

«Cela marque une étape importante dans nos plans visant à développer un régime réglementaire qui fonctionne pour le Royaume-Uni et nous aide à saisir de nouvelles opportunités dans l’économie mondiale.»

L’adoption de la législation marque un moment charnière dans la reprise du contrôle de Bruxelles alors que l’accord sur l’accès aux marchés de l’UE pour les financiers londoniens reste bloqué.

Selon les règles antérieures de l’UE avant le Brexit, les entreprises n’étaient pas autorisées à offrir des remises en argent sans achat à moins d’être enregistrées pour le faire auprès de la Financial Conduct Authority (FCA).

L’examen Access For Cash dirigé par la présidente d’Innovate Finance Natalie Ceeney CBE indique que huit millions de personnes dépendent toujours de l’argent liquide – environ 17% de la population britannique.

Lord Holmes, qui a déposé un amendement pour faire ajouter la loi, a déclaré: «L’argent liquide peut sembler quelque peu démodé et n’est certainement plus roi, mais il importe encore matériellement pour les gens à travers le pays.