Brexit news: Boris ne doit « pas céder aux tactiques d’intimidation françaises » concernant la pêche | Politique | Nouvelles

L’UE a donné au Royaume-Uni jusqu’au 10 décembre pour délivrer davantage de licences de pêche aux navires français. Le gouvernement d’Emmanuel Macron a menacé de prendre des mesures de représailles contre la Grande-Bretagne si davantage de licences n’étaient pas accordées, accusant le gouvernement de ne pas respecter les termes de l’accord commercial avec l’UE.

Aux termes de l’accord commercial post-Brexit signé en décembre dernier, les bateaux de pêche ayant un accès historique aux eaux britanniques doivent recevoir des permis pour leur permettre de continuer à le faire.

Ils doivent prouver qu’ils ont accédé aux eaux au moins un jour par an entre 2013 et 2016.

Jeudi, Downing Street a refusé de reculer face aux nouvelles menaces françaises de représailles à l’échelle de l’UE si davantage de licences n’étaient pas accordées.

Désormais, des personnalités de premier plan ont exhorté le Premier ministre à ne pas céder aux exigences de M. Macron et du gouvernement français.

L’ancienne eurodéputée, June Mummery, a déclaré à Express.co.uk : « Le gouvernement doit rester ferme car les Français ne sont pas éligibles.

« Ils n’ont pas d’antécédents pour pêcher dans ces zones.

« Si notre gouvernement cédait aux tactiques d’intimidation françaises, cela tournerait en dérision l’Accord de commerce et de coopération (ACT) et rouvrirait des revendications plus ridicules aux Français. »

L’ancien député européen a ensuite demandé à l’UE de « mettre les Français dans la file » car ils sont membres du bloc alors que la Grande-Bretagne ne l’est pas.

« C’est là que les choses tournent mal. Nous avons quitté l’UE. Nous ne devrions pas avoir de réunions personnelles.

« Pourquoi Boris le rencontre-t-il personnellement alors qu’il devrait traiter avec l’UE ?

« C’est encore Boris. C’est juste de la faiblesse.

« Qu’en est-il de tous nos pêcheurs alors qui ont respecté les règles ? »

Barrie Deas, président de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a également exhorté le Premier ministre à tenir tête à l’UE.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que le Royaume-Uni respecte totalement les termes du TCA.

« Cela exige que les navires de l’UE démontrent qu’ils ont effectivement pêché dans la limite britannique de 6 à 12 milles pour être éligibles à une licence pour y pêcher jusqu’en 2026.

« Je pense qu’on a dit à la filière pêche française qu’avec le TCA rien ne changerait – ce qui n’est pas le cas. »

Il a poursuivi : « Nous étions très mécontents que la TCA ne nous permette pas tous les avantages normalement associés au statut d’État côtier et que l’industrie de la pêche ait été sacrifiée pour d’autres objectifs nationaux, mais limitant l’accès à notre zone côtière aux droits acquis et à l’autonomie pour réglementer le pêches dans nos eaux à l’avenir ont été deux gains importants. »

M. Deas pense que la querelle actuelle entre l’UE et le Royaume-Uni concerne deux choses : l’élection présidentielle française et une tentative de limiter la future divergence du Royaume-Uni par rapport à la politique commune de la pêche.