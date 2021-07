Brexit news: Boris prévoit un feu de joie de la bureaucratie de l’UE pour suralimenter le Royaume-Uni – “C’est le bon moment!” | Politique | Nouvelles

Les ministres devraient annoncer cette semaine comment ils utiliseront les nouveaux pouvoirs post-Brexit pour supprimer certaines réglementations de l’UE et “saisir les opportunités” créées par la sortie du Royaume-Uni du bloc. Un projet de consultation énoncera des propositions pour une approche « un-en-deux-out » sur la bureaucratie.

Cela consisterait en une exigence de supprimer deux « règlements inutiles » avant qu’une nouvelle règle puisse être introduite.

La stratégie a été approuvée par le Comité pour une meilleure réglementation de Boris Johnson et suggère également des méthodes pour garantir que les réglementations sont bénéfiques et non contraignantes pour les entreprises britanniques.

Cet objectif serait atteint en assurant un examen « rapide et rigoureux » des nouvelles règles et réglementations, remplaçant la règle actuelle sur la révision des réglementations cinq ans après leur introduction.

Une amélioration de la réglementation, selon les ministres, « libérerait également les entreprises d’une bureaucratie autoritaire et les consommateurs de coûts inutiles ».

Une source du gouvernement britannique a déclaré à l’Express : « Le moment est venu de moderniser notre approche de la réglementation, alors que nous nous remettons de Covid et saisissons les opportunités d’être une nation indépendante.

“La dernière chose que nous voulons, c’est que les formalités administratives empêchent nos entreprises de saisir de nouvelles opportunités, nous envisageons donc des réformes ambitieuses qui signifient que nous pouvons nous libérer des lois européennes inutiles, répondre aux ambitions audacieuses du Premier ministre et garantir que le Royaume-Uni est à la pointe de l’innovation mondiale.”

Mise à jour de 8h : les supermarchés d’Irlande du Nord appellent à une action urgente concernant le protocole NI

Les principaux supermarchés d’Irlande du Nord ont lancé un appel à une action urgente pour éviter toute perturbation des échanges conformément aux termes du protocole Brexit.

Six des principaux détaillants du Royaume-Uni, représentant plus de 75 % du marché alimentaire de la région, ont écrit au ministre du Brexit Lord Frost et au vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, appelant à une action urgente sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le protocole d’Irlande du Nord, qui fait partie de l’accord sur le Brexit, vise à éviter une frontière dure avec l’Irlande en maintenant effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.