Brexit news: Boris réplique à l’approche “puriste” de l’UE pour traiter – “Faites preuve de bon sens!” | Politique | Nouvelles

S’exprimant aujourd’hui, le porte-parole du Premier ministre a affirmé que des solutions étaient nécessaires de toute urgence afin de résoudre les problèmes liés au protocole. En particulier, le n°10 a attaqué la position de l’UE sur les exportations de viandes réfrigérées du Royaume-Uni vers le continent. Alors que les tensions restent élevées, le n°10 a appelé l’UE à “faire preuve de bon sens” et de pragmatisme.

S’exprimant aujourd’hui, ils ont déclaré: “Il n’y a aucune raison d’empêcher la vente de viandes réfrigérées en Irlande du Nord.

“Toute interdiction serait contraire aux objectifs du Protocole et aux intérêts du peuple d’Irlande du Nord.

“Nous pensons qu’une solution urgente doit être trouvée. Le protocole était un compromis.

“Nous ne nous attendions pas à ce que l’UE adopte une approche puriste lors de sa mise en œuvre.

“Nous travaillons très dur pour essayer de résoudre ces problèmes de manière consensuelle.

“Le Premier ministre a toujours clairement indiqué que nous examinerions toutes nos options pour assumer notre responsabilité de maintenir la paix et la prospérité en Irlande du Nord.

“Nous espérons que l’UE fera preuve du bon sens et du pragmatisme nécessaires pour progresser.”

Après le Brexit, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu d’une période d’amnistie pour les viandes réfrigérées.

Les autorités britanniques envisagent maintenant de prolonger la période d’amnistie pour les viandes réfrigérées après juin.

Cependant, l’UE a averti que si le Royaume-Uni prenait la décision unilatérale de prolonger l’amnistie, il y aurait une réponse rapide.

Le délai de grâce s’applique également aux viandes réfrigérées circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Commentant la possible décision du Royaume-Uni de prolonger la période, le vice-commission de l’UE, Maros Sefcovic, a averti que Bruxelles prendrait des mesures sérieuses.

Écrivant pour le Daily Telegraph, il a déclaré: “Si le Royaume-Uni prend de nouvelles mesures unilatérales au cours des prochaines semaines, l’UE n’hésitera pas à réagir rapidement, fermement et résolument pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations en matière de droit international.”

Plus tôt cette année, le Royaume-Uni a décidé de prolonger le délai de grâce pour les marchandises jusqu’en octobre.

Pour cette raison, l’UE a entamé des poursuites judiciaires contre le Royaume-Uni pour rupture d’un accord international.

Les deux parties se rencontreront mercredi pour discuter des problèmes et on pense que l’UE abandonnera les contrôles sur les médicaments circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.