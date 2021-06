Brexit news: Boris se vante du plan du Brexit pour libérer le Royaume-Uni sur la scène mondiale | Politique | Nouvelles

in

Le mois dernier, le haut-ban conservateur a remis au Premier ministre son rapport sur la manière de tirer parti des opportunités offertes par la sortie de l’UE. Cela est intervenu après que Sir Iain a été nommé pour diriger un groupe de travail aux côtés des députés Theresa Villiers et George Freeman pour examiner l’innovation, la croissance et la réforme réglementaire post-Brexit.

Sir Iain a expliqué à Express.co.uk exactement comment le Premier ministre avait répondu aux conclusions du rapport alors qu’il avait noté avec optimisme que les recommandations du groupe de travail seraient pleinement mises en œuvre.

“Il est déterminé que c’est la raison pour laquelle nous sommes partis”, a déclaré le député de Chingford et Woodford Green, racontant à ce site Web l’enthousiasme de Boris Johnson face aux plans de refonte radicale de la bureaucratie et de la bureaucratie de l’UE.

“Il m’a dit : ‘Cela englobe la raison pour laquelle le peuple britannique a voté pour quitter l’UE et nous devons maintenant agir.

“Cela aidera plus que toute autre chose au programme de mise à niveau et à l’amélioration de l’économie britannique”.

Le rapport de 130 pages a été rendu public il y a quinze jours, détaillant des dizaines de propositions radicales pour stimuler l’économie britannique à l’avenir.

Sir Iain a ajouté: “Il a remis ce rapport à Lord David Frost et il supervisera maintenant la mise en œuvre et il nous a demandé de garder un œil vigilant sur cela.”

Au cours d’une période d’environ quatre mois, le groupe de travail sur la réforme s’est entretenu avec des dizaines d’entrepreneurs, d’entreprises, d’organismes commerciaux, d’universitaires et de groupes de réflexion pour avoir un aperçu de la manière dont les règles de l’UE les avaient freinés et de ce que la Grande-Bretagne devrait faire avec sa nouvelle liberté.

Au total, plus de 100 recommandations ont été faites à M. Johnson dans le rapport.

Les propositions comprenaient la suppression des règles tant détestées du règlement général sur la protection des données (RGPD) et l’ouverture de plus de possibilités pour les investissements dans les régimes de retraite.

Les députés ont également recommandé d’introduire une règle “un dedans, deux de dehors” pour les nouvelles lois, dans laquelle pour chaque nouvelle législation introduite par le Royaume-Uni, deux lois lourdes restantes de l’adhésion à l’UE devraient être supprimées.

“Cela dit que vous n’avez pas nécessairement raison de faire tout ce que vous voulez, même si le gouvernement n’a pas spécifiquement dit non.

“En d’autres termes, le principe de précaution est respecté, alors qu’au Royaume-Uni ce n’est pas pareil.

“Le problème, c’est que depuis 48 ans, nous suivons ce processus avec de plus en plus de réglementations venant d’Europe.

“Cela a été basé sur le principe de précaution, ce qui signifie essentiellement, essayer d’anticiper chaque problème potentiel qui pourrait mal tourner et de légiférer pour cela.”

Il a ajouté que maintenant la Grande-Bretagne a été libérée de l’UE après près de 50 ans d’adhésion, le pays “devrait revenir au principe de la common law” qui a gouverné pendant des siècles.

Lorsque les conclusions du groupe de travail ont été rendues publiques, M. Johnson a publiquement félicité les députés conservateurs pour avoir “plus que livré” dans leur rapport.

Il a déclaré que les suggestions n’étaient “que le début de notre volonté de réaliser les promesses du Brexit”.

Le Premier ministre a ajouté : « Nous accorderons à votre rapport l’examen détaillé qu’il mérite, consulterons largement l’industrie et la société civile, et publierons une réponse dès que possible.