Brexit news: Boris s’est déchaîné sur le complot d’un accord « provisoire » « Pas mieux que mai » | Politique | Des nouvelles

Liz Truss: les députés d’arrière-ban voient comme une « paire de mains sûre », selon un expert

Le Premier ministre a confirmé qu’il serait prêt à accepter un accord temporaire sur la question – centré sur le différend sur le mécanisme pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande – dans une lettre adressée au Dr Timothy Bradshaw, qui a ensuite été partagée avec Express .co.uk. La lettre de M. Johnson faisait suite à des remarques similaires de Lord David Frost la semaine dernière – mais elle est arrivée après que le ministre du Brexit a quitté son poste au cabinet, avec son bref passage à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

Et de nombreux lecteurs ont suggéré que le député conservateur du sud-ouest de Norfolk devrait remplacer l’occupant actuel du numéro 10 le plus tôt possible.

Se référant au prédécesseur de M. Johnson, un lecteur, Harburn, a commenté : « Pas une note de mieux que May – ils auraient peut-être dû lire les petits caractères.

« Si le Brexit n’était pas un désastre, le Premier ministre et les politiciens du reste en ont fait un.

« Ils sont une honte pour le contribuable britannique qui travaille dur et les conservateurs paieront aux prochaines élections. »

WildPhilly a ajouté : « La ‘gouvernance’ de l’Irlande du Nord sera remise à l’Union européenne.

Liz Truss est pressenti par certains pour remplacer Boris Johnson en tant que Premier ministre (Image: GETTY)

Lord David Frost a quitté le Cabinet samedi (Image: GETTY)

« Donc, le Royaume-Uni se composera à l’avenir de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse.

« Si ce n’est pas une CAVE, je ne sais pas ce que ce serait !! Il était clair qu’une fois Frost parti, juste une question de temps avant que NI ne soit jeté sous le bus !

Johnpaul a simplement observé: « Commencez à emballer Boris. »

Pendant ce temps, le lecteur d’Express.co.uk PT19 a suggéré que les conservateurs paieraient un lourd tribut pour ses remarques.

Ils ont dit : « Johnson a donc perdu les prochaines élections. Les unionistes devront faire le travail à sa place en Irlande du Nord.

Un lecteur a déclaré que M. Johnson n’était « pas meilleur que Theresa May » (Image: GETTY)

« Loin de devenir un Churchill, il sera à jamais l’échec qui s’est dégonflé et n’a pas réussi à faire le travail pour lequel il a obtenu une majorité de 80 sièges, à savoir nous débarrasser du bloc politique de l’UE.

« Il rejoindra les rangs de Blair, Kinnock, Major et May. Personne. »

Hengist a averti : « Trahissez-nous Boris en cédant à l’UE sur le protocole NI et vous perdrez mon vote la prochaine fois.

« Le North Shropshire ne sera qu’un pâle signe avant-coureur de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vendez la Grande-Bretagne. »

Dogtag a ajouté: « J’ai dit dès le premier jour que Doris trahirait ceux qui pensaient qu’il offrirait un Brexit propre, seul Nigel Farage aurait tenu parole, ce vieil adage vous récoltez ce que vous semez me vient à l’esprit. »

Johnpaul a suggéré que les jours de Boris Johnson étaient comptés (Image: Express)

WillyPhilly a convenu que le Premier ministre « cédait » (Image: Express)

Nous avons besoin de sang frais Lecteur Express.co.uk Ginny4444

Un autre lecteur d’Express.co.uk, se faisant appeler Joyeux Noël à tous !, a déclaré : « Le credo du ‘Johnsonisme’ consiste uniquement en la promotion de Boris Johnson. Il n’a pas de convictions fondamentales, pas d’idéaux, pas de grandes idées. La politique pour lui est comme un débat glorifié de l’Oxford Union – un exercice de rhétorique.

« Il s’opposait à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, mais a soutenu le Brexit lors du référendum de 2016 parce qu’il le considérait comme un avantage politique. »

Ginny4444 a déclaré: « Boris mène beaucoup de batailles, franchement, je pense qu’il en a assez. Nous avons besoin de sang frais.

« Que Liz a ce qu’il faut, c’est à chacun de deviner. L’absence de toute forme de dynamisme ou de positivité de base est f ****** déprimant.

Profil de Liz Truss (Image : Express)

Dans sa lettre, M. Johnson a déclaré : « Notre préférence serait de parvenir à une solution globale traitant de tous les problèmes.

« Cependant, étant donné la gravité et l’urgence des difficultés, nous sommes prêts à envisager un accord intérimaire comme première étape pour traiter les problèmes les plus aigus, notamment les frictions commerciales, le contrôle des subventions et la gouvernance. »

Il a ajouté : « J’accepte pleinement qu’un tel accord laisserait encore de nombreuses tensions sous-jacentes non résolues, par exemple celles causées par les règles divergentes du Royaume-Uni et de l’UE au fil du temps.

« Il serait donc par nature provisoire et devrait donc inclure des mécanismes pour traiter les problèmes en suspens et résoudre les nouvelles préoccupations au fur et à mesure qu’elles surviennent. »

Cour de justice européenne à Luxembourg (Image : GETTY)

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à Express.co.uk : « Le protocole continue de saper l’accord de Belfast (vendredi saint) et nous avons la responsabilité de le corriger de toute urgence.

« Comme nous l’avons déjà dit, il est essentiel que nous résolvions les problèmes les plus urgents maintenant : la libre circulation des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, le contrôle des subventions et le rôle de la Cour de justice européenne. »

Ils ont ajouté : « Même si nous parvenons à un accord sur les questions les plus urgentes, nous aurions bien sûr encore besoin de convenir d’un accord à long terme pour traiter l’ensemble des questions énoncées dans notre document de commandement.

«Comme le ministre des Affaires étrangères l’a indiqué hier, notre préférence va à un résultat négocié, mais nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année. Si des solutions ne peuvent être trouvées, nous utiliserons le mécanisme de sauvegarde de l’article 16 pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint).