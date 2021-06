Brexit news : “Boycottez les produits allemands !” Les Britanniques exigent leur propre complot de vengeance alors que le Royaume-Uni est frappé par les règles | Royaume-Uni | Nouvelles

À partir du 1er juillet, les clients devront payer des frais d’importation sur toutes les marchandises entrant en Allemagne en provenance de pays extérieurs au bloc commercial continental, conformément à un plan de Bruxelles visant à réprimer durement la fraude à la TVA. Mais la décision de l’Allemagne a encore intensifié les tensions post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE et approfondi les fissures croissantes dans les relations commerciales entre les deux parties. Une PME basée au Royaume-Uni vendant des disques de musique a comparé le Brexit à une “mort de 1 000 coupures” en raison du nombre croissant d’obstacles auxquels elle se heurte, et a averti que ses échanges avec l’Union européenne étaient déjà en chute libre.

Le vendeur de disques a déclaré au site d’information du secteur du fret et de la logistique The Loadstar : « Cela me laisse actuellement dans les limbes du Brexit, où je continue à vendre des choses directement, mais de faible valeur, à moins de 22 €.

“Et cela commence maintenant à affecter nos ventes, le pourcentage d’échanges avec l’UE passant de 25 % à 17 %.”

La décision agressive de l’Allemagne a déclenché une réaction furieuse des Britanniques, qui ont exigé un boycott sur l’achat de tous les produits fabriqués dans le principal État membre de l’UE.

Réagissant à l’histoire initiale d’Express.co.uk, un lecteur a fait rage : « Il n’y a rien d’unique dans les produits que nous achetons en Allemagne.

“La réponse simple est d’arrêter d’acheter leurs affaires s’ils cessent d’acheter les nôtres. C’est leur perte à la fin.”

Une deuxième personne a prédit: “L’Allemagne sera perdante car les Britanniques cesseront d’acheter tout ce qui est fabriqué en Allemagne.”

Un autre lecteur fulminait : « Boycottez tous les produits allemands.

Un Brexiteer a averti l’UE d’infliger plus de dommages à ses millions de citoyens et à son propre commerce par le biais d’une “mauvaise publicité internationale”.

“L’UE s’est avérée ne pas être l’amie du Royaume-Uni et nous devrions commencer par traiter plus de 4 millions de visiteurs européens au Royaume-Uni de la même manière qu’ils traitent les expatriés en Espagne, en Italie, etc.”

James Sibley, responsable des affaires internationales à la Fédération des petites entreprises, espère que le fonds de soutien aux PME de 20 millions de livres sterling pourrait aider à éviter certains des problèmes financiers et commerciaux.

Le SME Brexit Support Fund fournit aux entreprises 2 000 £ pour aider à la formation ou aux conseils professionnels si l’entreprise compte jusqu’à 500 employés et pas plus de 100 millions de livres de chiffre d’affaires annuel.

Il a déclaré à The Loadstar : « Ce que nous devons vraiment voir, ce sont les décideurs politiques des deux côtés de la Manche qui font tout leur possible pour minimiser les barrières tarifaires et non tarifaires supplémentaires pour les plus petites entreprises alors que nous essayons de remettre l’économie mondiale sur les rails.

“Fondamentalement, cependant, les entreprises sont aux prises avec les nouvelles exigences résultant de l’accord commercial UE-Royaume-Uni et la fin de l’exonération de TVA touchera durement de nombreuses entreprises.”

Les derniers chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) montraient en mars 2019, les importations en provenance des 27 autres États membres de l’UE s’élevaient à 25,2 milliards de livres sterling, contre 17,8 milliards de livres sterling pour le reste du monde.

Mais cette année, les importations de l’UE ont chuté de près de 30 % à 18,9 milliards de livres sterling, tandis que les importations hors UE ont légèrement augmenté de 2,1 % à 19,3 milliards de livres sterling.

Cette première fois, ce dernier a devancé le premier depuis le début des records.

Dans un nouveau coup dur pour Bruxelles à la suite du Brexit, les chiffres, partagés par Facts4EU, révèlent également une énorme baisse d’une année sur l’autre de la valeur des importations en provenance de l’UE27.

Au cours des trois premiers mois de 2019, plus de la moitié (55,9%) de tous les biens importés au Royaume-Uni provenaient des 27 États membres restants du bloc.

Mais cela a commencé à baisser depuis lors, à 52,9% au cours de la même période l’année dernière et à 48,7% au cours de la période de trois mois en 2021.