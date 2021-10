Brexit news : Brazen Germany se moque de la Grande-Bretagne avec une liste scandaleuse de pénuries | Politique | Nouvelles

Alors que la Grande-Bretagne s’adapte à la vie en dehors de l’UE, une publication allemande a profité de l’occasion pour se délecter de certains des problèmes au Royaume-Uni. Bien que les pays de l’UE aient été touchés par les prix élevés du gaz et une pénurie de chauffeurs de camions, NTV a identifié une liste de problèmes auxquels le Royaume-Uni est confronté. Dans son incroyable déchaînement, la publication cite : une pénurie de chauffeurs routiers, de chauffeurs de bus, de videurs, de bouchers, de fruits et légumes, de soignants et de sapins de Noël.

Accompagnant leur attaque contre le Royaume-Uni, la publication a affirmé que les « pénuries » étaient désormais devenues le mot à la mode des médias britanniques.

Il a déclaré: « Il n’y a pratiquement pas de mot qui apparaît plus fréquemment dans les médias britanniques que » pénurie « .

« Il ne se passe pas une semaine sans qu’une industrie se plaigne d’un manque de candidats ou de marchandises manquantes.

« Il est vrai que les chaînes d’approvisionnement sont perturbées dans le monde entier après la reprise économique après la crise de Corona.

« Mais le Royaume-Uni est particulièrement touché, car le Brexit ajoute un autre choc amer. »

Alors que le Royaume-Uni a connu quelques problèmes, notamment en termes de chauffeurs routiers et de travailleurs de l’industrie alimentaire, il y a eu des pénuries de chauffeurs à travers l’Europe.

Dans l’UE, de nombreuses entreprises ont maintenant commencé à mettre en garde non seulement contre les pénuries de chauffeurs mais, par conséquent, les pénuries d’approvisionnement.

Selon les chiffres de l’industrie, l’Allemagne souffre d’une pénurie de 80 000 conducteurs et de 400 000 dans l’ensemble de l’UE.

Des pénuries ont également été ressenties à l’échelle mondiale en raison du prix des conteneurs.

En raison de la pandémie, les prix ont bondi, certains experts appelant à l’action sur la valeur élevée des conteneurs.

Selon Freightos, la valeur d’un conteneur transporté de l’Europe vers la Chine a augmenté de 45,7%.

Pour l’itinéraire de retour, le conteneur coûte désormais 14 703 $ (10 680 £), soit une augmentation de 859,7%.

De la Chine à la côte nord-américaine, les prix des conteneurs s’élèvent désormais à 17 970 $, soit une augmentation de 1 250 %.

En direction de la Chine depuis la même destination, le prix est de 907 $, soit une augmentation de 122,9 %.

Ces prix élevés ont causé des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.