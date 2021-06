Brexit news : Brexit EN DIRECT : Macron détruit par Boris pour une « bataille navale française » humiliante | Politique | Nouvelles

in

Les tensions entre la France et le Royaume-Uni ont éclaté lors de l’événement à Cornwall ce week-end alors que M. Johnson et M. Macron parlaient du Brexit. Le leader français a accusé le Royaume-Uni d’attiser davantage les tensions sur les menaces de l’UE d’interdire l’exportation de saucisses en Irlande du Nord.

M. Johnson a demandé à M. Macron: “Comment aimeriez-vous que les tribunaux français vous empêchent de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris?”

Il aurait répondu : “Ce n’est pas une bonne comparaison car Toulouse et Paris sont dans le même pays.”

M. Macron a également reçu un coup humiliant après avoir partagé une bouteille de vin rouge coûteuse avec d’autres dirigeants du G7 ce week-end, qui devait être un cadeau pour le président américain Joe Biden.

M. Biden serait allé se coucher tandis que les autres dirigeants restaient debout.

M. Johnson a déclaré qu’il avait la “tête lourde” le lendemain, avant d’ajouter que la force de la bouteille était due au fait qu’elle était aussi vieille que la dernière fois que les Français ont remporté une bataille navale.

Lors du sommet, M. Macron a également admis que l’UE était “respectueuse de la souveraineté britannique”, avant d’avertir que le Royaume-Uni devait “respecter” l’accord sur le Brexit et tous les contrôles douaniers qui l’accompagnent.

Interrogé sur la rangée de saucisses à la fin du sommet, M. Macron a déclaré: “Sur ce sujet particulier, nous devons tous rester très calmes”.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas créer de polémiques et de désaccords lorsque nous nous réunissons sur trois jours.

« Ne perdons pas de temps dans les mésententes créées dans les couloirs ou les antichambres.

Le leader français a ensuite suggéré que l’UE se porterait mieux sans le Royaume-Uni.

M. Macron a déclaré: “L’UE a démontré au cours des quatre dernières années qu’elle est une entité politique et pas seulement une entité économique … nous pouvons avoir certains intérêts et valeurs que nous pouvons poursuivre ensemble et ne pas être bloqués par un autre partenaire.”

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI :

Mise à jour à 9h05: les Européens savent TOUT sur la souveraineté du Royaume-Uni Macron dans un discours sarcastique contre la Grande-Bretagne dans le discours du G7

Le dirigeant français a provoqué une furieuse querelle diplomatique lors du sommet de Cornouailles ce week-end, ce qui a incité le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab à l’accuser, ainsi que d’autres personnalités européennes, de parler de l’Irlande du Nord “comme s’il s’agissait d’une sorte de pays différent du Royaume-Uni”.

M. Raab a qualifié de telles attitudes d'”offensives” et a appelé l’UE à faire preuve de “respect”, car de tels commentaires ont suscité une profonde inquiétude en Irlande du Nord.

Mais lors de sa conférence de presse de clôture, le président Macron a fermement nié avoir jamais remis en question la souveraineté britannique, mais a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit honorer les engagements auxquels M. Johnson a souscrit dans l’accord de retrait du Brexit.

Le président français a amèrement souligné que les dirigeants de l’UE avaient passé “des milliers d’heures” à débattre de l’accord sur le Brexit avant sa signature par M. Johnson – reprochant qu’aucun autre État membre n’avait exigé du bloc qu’il comprenne le concept de souveraineté autant que le Royaume-Uni.

Il a déclaré: “La France n’a jamais contesté un seul instant la souveraineté du Royaume-Uni ou son intégrité territoriale ou son respect.

“Le Brexit est l’enfant de cette souveraineté même britannique.

“Et cela a pris des milliers d’heures de temps aux dirigeants européens.

“Nous, Européens, savons tout de la souveraineté du Royaume-Uni, aucun autre pays européen n’a fait passer autant de temps aux autres sur sa souveraineté.

“Nous le respectons.

“A cause du Brexit, nous avons mis en place des règles sur une période de plusieurs années, un protocole et un futur accord commercial.

« Tout ce que nous voulons, c’est qu’il soit respecté.

Mise à jour de 20h36: VDL sur place: Brexiteer salue un référendum révolutionnaire pour résoudre la crise du protocole NI

Le pair conservateur Lord Moylan a appelé le président de la Commission européenne à régler le problème persistant entourant la soi-disant «frontière en mer d’Irlande». Il a été créé à la suite de l’accord de retrait du Brexit dans lequel l’UE et le Royaume-Uni ont convenu d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cela a en effet maintenu la province dans le marché unique, ce qui a conduit à des contrôles douaniers sur certaines marchandises entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Le correctif de 11 heures a évité un Brexit dur, mais a indigné la communauté unioniste farouchement patriotique d’Irlande du Nord.

Ils sont farouchement opposés à une Irlande unie et considèrent toute division entre eux et le reste du Royaume-Uni comme une attaque contre leur identité britannique.

Les protestations contre le protocole sont déjà devenues violentes, avec des émeutes en Irlande du Nord ces derniers mois.

L’UE et le Royaume-Uni se sont engagés à faire de leur mieux pour résoudre le problème.

Le ministre du Brexit de Westminster, Lord Frost, a exhorté le bloc à adopter des “solutions pragmatiques entre amis” pour résoudre le problème après l’avoir accusé de ne pas être disponible.

Une solution n’a pas encore été trouvée, ce qui a incité Lord Moylan, un eurosceptique pur et dur, à jeter le gant au chef de l’UE.

Il a tweeté : « Quelqu’un a-t-il demandé à @vonderleyen si elle était prête à mettre le Protocole à l’épreuve d’un référendum parmi le peuple d’Irlande du Nord ?

« Pour combler un peu le déficit démocratique ?

Mise à jour de 8h08: Joe Biden portera un coup dur au commerce du Brexit – le président américain tire le tapis sous Boris

Les rapports de la semaine dernière ont indiqué que l’administration de M. Biden est une fois de plus intervenue dans le débat sur le Brexit avant le sommet du G7.

De hauts diplomates de l’ambassade américaine à Londres, soutenus par le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont directement averti le négociateur britannique du Brexit, Lord David Frost, qu’il enflammerait les tensions en Irlande du Nord s’il ne transigeait pas sur les contrôles aux frontières.

M. Sullivan a déclaré lors d’un briefing sur Air Force One avant l’atterrissage du président Biden au Royaume-Uni la semaine dernière: “Toute mesure qui met en péril ou sape l’accord du Vendredi saint ne sera pas bien accueillie par les États-Unis.”

Il a refusé de dire si c’était ce qu’il pensait que le Premier ministre Boris Johnson faisait, ajoutant : « Le président ne lançait pas de menaces ni d’ultimatum.

“Il a été très clair sur sa conviction inébranlable dans l’accord du Vendredi saint comme fondement d’une coexistence pacifique en Irlande du Nord.

« L’accord doit être protégé.

Cela intervient après que le président Biden a déjà averti que la paix en Irlande ne doit pas devenir une “victime du Brexit”.