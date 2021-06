Brexit news: Bruxelles a envoyé un coup de semonce alors que Westminster prépare le bouleversement du Brexit | Politique | Nouvelles

in

Au milieu des graves problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord, Edwin Poots a révélé que des changements seraient apportés pour rétablir les affaires. S’exprimant aujourd’hui, M. Poots a révélé qu’il avait de fermes assurances de Brandon Lewis, le secrétaire d’Irlande du Nord, que les modifications apportées au protocole seraient “importantes”. Non seulement le Royaume-Uni cherchera à modifier la procédure, mais M. Poots a averti que le gouvernement ne « tolérerait » pas la façon dont l’UE s’est comportée après le Brexit.

Bien que M. Poots n’ait pas révélé les changements imminents, il a déclaré à la BBC qu’ils entreraient en vigueur le mois prochain.

Il a ajouté: “Le gouvernement britannique ne tolérera pas comment les choses sont et comment l’UE s’est comportée depuis le protocole.

“Nous pensons qu’il y a une victoire significative à remporter sur le Protocole.”

Les députés britanniques se sont plaints de la position de l’UE concernant l’Irlande du Nord, le ministre du Brexit, Lord David Frost, affirmant que Bruxelles avait adopté une approche puriste du protocole.

Les escalades se sont intensifiées ce mois-ci au milieu de l’interdiction imminente des exportations de viande réfrigérée vers l’Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.

Au milieu de la menace du Royaume-Uni de prolonger l’amnistie sur les chèques, on pense que l’UE acceptera désormais une demande de prolongation du délai de grâce au-delà de la fin de ce mois.

En vertu du protocole, l’Irlande du Nord est placée dans le marché unique de l’UE et doit donc appliquer des contrôles sur les marchandises entrant en provenance de Grande-Bretagne.

Beaucoup en Irlande du Nord, y compris le DUP, ont exprimé leur fureur à ce sujet et ont affirmé que le protocole laisse le pays isolé du reste du Royaume-Uni.

JUST IN: Brexit LIVE: Fury alors que le Royaume-Uni est contraint d’obéir à 300 règles de l’UE

« S’il est élu, je veillerai à ce que le gouvernement ne se contente pas d’écouter, mais reconnaisse la nécessité de prendre des mesures décisives pour traiter rapidement le protocole.

“Une inaction aura sans aucun doute des conséquences sur la stabilité de nos institutions politiques et la prospérité de notre économie.

“Nous devons nous unir en tant que parti et tenir compte des défis auxquels l’Irlande du Nord est confrontée.

“Nous devons restaurer la confiance et la foi dans notre parti et travailler avec d’autres syndicalistes du même esprit pour élargir l’attrait du syndicalisme et sécuriser l’Union pour l’avenir.”

Dans une nouvelle attaque contre le protocole, les députés du Groupe de recherche européen ont affirmé qu’il causait de graves dommages au Royaume-Uni.

L’Irlande du Nord étant laissée au sein du marché unique de l’UE, le groupe eurosceptique a affirmé que des changements devaient être apportés.

David Jones, vice-président du groupe, a également averti que certains députés ne soutenaient le protocole qu’à titre temporaire.

M. Jones a déclaré au Daily Telegraph : « Nous pensons que cela est trop dangereux pour l’intégrité de l’Union.

« Nous avons une partie de notre pays qui est défavorisée.

“Il y a un impact potentiellement déstabilisateur sur le peuple d’Irlande du Nord et le processus de paix et l’accord de Belfast.”