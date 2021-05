Brexit news: Bruxelles effectue des contrôles inutiles sur la nourriture de Sainsbury | Politique | Nouvelles

Le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord a déclaré que Bruxelles devrait «écouter et prendre en compte l’expérience des personnes et des entreprises» après que les chaînes de supermarchés se sont plaints que l’UE émettait des contrôles inutiles sur les produits alimentaires en provenance d’Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

M. Lewis a accusé l’UE «d’atténuer les risques qui n’existent pas» car il a révélé que le bloc imposait des contrôles sur les produits de Sainsbury’s même si le géant des supermarchés n’a pas de magasins en République d’Irlande.

Les contrôles, émis en vertu du protocole de l’Irlande du Nord de l’accord Brexit, visent à garantir qu’aucun produit non autorisé n’est introduit dans l’UE via la frontière entre la République et le Royaume-Uni.

M. Lewis a fustigé: «Pour le moment, un grand supermarché, comme Sainsbury’s, ne peut pas envoyer une boîte de pâtés au porc ou un paquet de jambon d’un de ses magasins en Angleterre, au Pays de Galles ou en Écosse à une autre succursale d’Irlande du Nord sans passer par un régime pesant de contrôles et processus pour lui permettre de traverser la mer d’Irlande.

«En théorie, il s’agit de s’assurer qu’il n’y a pas de risque que des marchandises« non conformes »se retrouvent dans le marché unique de l’UE, via l’Irlande du Nord.

“Sauf que Sainsbury’s n’a pas de magasins en République d’Irlande – de tels contrôles ne sont donc pas nécessaires.

«Ils tentent d’atténuer un risque qui n’existe pas.

“Plus tôt l’UE sera en mesure de trouver de nouvelles solutions et d’adopter une approche plus pragmatique, mieux ce sera.”

Il a ajouté: «Nous espérons que l’UE adoptera une approche plus constructive du protocole afin qu’il puisse soutenir le processus de paix, être mis en œuvre de la manière proportionnée que nous avons toujours voulue et garantir que le peuple d’Irlande du Nord puisse continuer à voir les avantages d’une prospérité et d’une stabilité continues.

«C’est la seule façon de le maintenir.

«J’exhorte l’UE à adopter l’approche proportionnée et fondée sur les risques qui est nécessaire pour que nous puissions tous espérer un avenir plus positif et optimiste pour l’ensemble de l’Irlande du Nord – un avenir qui englobe pleinement tout ce qu’elle a à offrir. reste du Royaume-Uni et du monde. »

