Brexit News: Bruxelles élabore des plans pour la sanction de sortie de l’UE – 10 Etats s’opposent à une décision | Politique | Nouvelles

La Commission européenne a élaboré des plans pour convaincre les capitales de bloquer la candidature du Royaume-Uni à l’adhésion à la Convention de Lugano. Downing Street a précédemment demandé à devenir membre indépendant de l’accord, qui détermine les tribunaux des pays compétents pour les litiges civils et commerciaux transfrontaliers. L’accord international est signé par l’Union européenne, l’Islande, la Suisse, la Norvège et le Danemark et permet également l’exécution des jugements à l’étranger.

Les eurocrates ont averti les États membres que l’adhésion de la Grande-Bretagne constituerait un privilège du marché unique et les ont exhortés à bloquer toute demande d’adhésion.

Mais des divisions sont apparues lors d’une réunion privée avec pas moins de 10 capitales de l’UE montrant leur soutien à l’adhésion du Royaume-Uni à la convention en tant que pays indépendant.

Express.co.uk comprend que l’Espagne, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas, ainsi que les États nordiques et baltes soutiennent l’adhésion britannique.

Les non-membres de l’UE de l’accord ont également approuvé la proposition du Royaume-Uni de rejoindre le traité.

L’Islande, la Norvège et la Suisse font partie du pacte grâce à leur connexion AELE au marché unique de l’UE.

Le président français Emmanuel Macron soutient la position ferme de la Commission de rejeter toute candidature.

L’Allemagne est indécise sur sa position en raison des divisions gouvernementales, mais pourrait jouer un rôle clé dans le retour de la Grande-Bretagne à Lugano, car les capitales de l’UE ont le dernier mot sur toute décision.

Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas serait en désaccord avec la ministre de la Justice Christine Lambrecht au sujet de cette décision.

La Commission devrait publier de nouveaux conseils dans le but de convaincre Berlin indécis dans les semaines à venir, selon une source proche des discussions.

La “communication” dira que permettre au Royaume-Uni de rejoindre Lugano en tant que membre indépendant pourrait ouvrir la porte à d’autres “candidatures de pays tiers”, a ajouté l’initié.

Les eurocrates veulent préciser que l’accord est un instrument de «marché intérieur» et non un accord international standard.

Il convient également de noter que le Royaume-Uni souscrira à la juridiction de la Cour européenne de justice sur les membres de Lugano.

Cela pourrait être considéré comme une mesure visant à forcer Boris Johnson à retirer sa candidature après s’être opposé à toute influence des juges européens dans le futur pacte de relations post-Brexit.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: «Le Royaume-Uni a demandé à adhérer à la Convention de Lugano le 8 avril 2020.

«La Commission a procédé à une évaluation approfondie de la demande et en a discuté avec les États membres. Il présentera une communication dans les semaines à venir.

«Il convient toutefois de noter que la Convention de Lugano est un outil utilisé dans le contexte UE-AELE / EEE.

«Le Royaume-Uni a choisi de quitter l’UE, le marché unique et l’union douanière. Il a choisi d’avoir une relation plus distante avec l’UE qu’avec les pays de l’EEE-AELE. Ces choix doivent être pris en compte lors de la détermination de la position de l’UE. »

Le gouvernement est prêt à faire valoir que le retour de la Grande-Bretagne à Lugano est dans l’intérêt de tous ses membres.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «L’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano est dans l’intérêt du Royaume-Uni et de toutes les parties contractantes, soutenant les citoyens, les familles et les entreprises de l’UE / AELE et du Royaume-Uni confrontés à des litiges juridiques transfrontaliers, et en tant qu’accord international ouvert à pays tiers, la Convention de Lugano offre une solution pragmatique pour la coopération judiciaire civile.

«Le Royaume-Uni se félicite du consentement de la Suisse, de l’Islande et de la Norvège à son application et continuera à dialoguer avec toutes les parties contractantes.»

Les avocats ont réagi avec déception à la position de la Commission, arguant que l’exclusion de la Grande-Bretagne de Lugano augmenterait les coûts des litiges et rendrait les jugements plus difficiles à appliquer.

Sara Chisholm-Batten, de Michelmores LLP, a déclaré: «Les nouvelles d’aujourd’hui sont un véritable revers pour les entreprises et les particuliers britanniques. Si le Royaume-Uni était accepté à Lugano, les jugements seraient reconnus et appliqués à travers les frontières du Royaume-Uni et de l’UE / AELE beaucoup plus rapidement et à moindre coût – ce qui serait une bonne nouvelle pour les entreprises britanniques qui exercent leurs activités dans ces domaines – et les entreprises de l’UE qui font du commerce dans ces domaines. la Grande-Bretagne.

«Cela fournirait également un cadre plus prévisible et plus stable pour les personnes qui détiennent des actifs dans ces juridictions. Sans cette certitude, les affaires transfrontalières deviennent beaucoup plus difficiles à résoudre efficacement. “