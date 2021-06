Brexit news: Bruxelles raille le Royaume-Uni pour avoir raté le renflouement de 45 milliards de livres sterling de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Thierry Breton, le commissaire européen au marché unique, a affirmé avec arrogance que quitter l’UE signifiait que le Royaume-Uni passerait à côté d’un renflouement du fonds de relance Covid de 45 milliards de livres sterling. Et omettant de mentionner les frais que les membres doivent débourser pour remplir les coffres de Bruxelles, il a fait valoir que le Brexit était une “aberration qui a affaibli et isolé le Royaume-Uni”.

L’ancien ministre du gouvernement français, qui est désormais en charge du déploiement des vaccins du bloc, n’a pas caché son mépris pour le Brexit dans une longue interview.

Il a ensuite insulté les nombreux succès dont le Royaume-Uni a bénéficié depuis son départ, à savoir la signature d’accords commerciaux avec des pays du monde entier.

Il s’est également concentré sur les liens de plus en plus faibles du Royaume-Uni avec le bloc bureaucratique alors que la Grande-Bretagne mondiale regarde plus loin – et a déclaré que l’accord de retrait était “en danger” en raison de désaccords sur le protocole d’Irlande du Nord.

M. Breton a déclaré: «Si le Royaume-Uni était toujours dans l’UE, il aurait bénéficié de peut-être 45 milliards de livres sterling d’argent collectif de l’UE …

“Ça s’appelle la démocratie, idiot.”

Un autre a déclaré : « Thierry Breton peut-il tous nous expliquer pourquoi la #France est en déclin sous (le président français Emmanuel) Macron et le Royaume-Uni tend la main au reste du #Monde.

“L’homme est trompé comme le reste du gouvernement #français.”

L’explosion de M. Breton est la dernière attaque contre les succès remportés par le Brexit en Grande-Bretagne.

Il est apparu cette semaine dans des documents divulgués que Bruxelles pourrait freiner les productions télévisées et cinématographiques britanniques diffusées sur le continent en les reclassant.

Bien qu’ils soient extrêmement populaires dans tout le bloc, les eurocrates amers veulent que leur désignation “européenne” soit supprimée.

En vertu des règles actuelles, les émissions de télévision et les films de fabrication britannique sont inclus dans des quotas qui obligent les chaînes de télévision européennes à accorder la majorité du temps d’antenne au contenu européen.

Cette décision a été immédiatement critiquée par les experts du secteur et les Brexiteers.

Nigel Farage, leader du Brexiteer et diffuseur, a déclaré à Express.co.uk: “Cela résume le club protectionniste et mesquin qu’est l’Union européenne.”

Et John McVay, le directeur général de Pact – l’organisme commercial des producteurs britanniques de télévision et de cinéma – a déclaré que ce serait « contre-productif ».

Il a déclaré au Telegraph : « (Ce) sera non seulement un préjudice économique, mais aussi un préjudice culturel.

“Cela semble être contre-productif, si en cherchant à nous punir efficacement pour le Brexit, ils fermaient essentiellement la porte aux fantastiques opportunités mondiales … de travailler avec un producteur britannique vraiment haut de gamme.”