Brexit news : cauchemar alors que la bureaucratie européenne risque de paralyser les petites entreprises – avertissement urgent émis | Politique | Nouvelles

Les dernières recherches de la Fédération des petites entreprises (FSB) ont averti la plupart des petits importateurs britanniques qui sentiront la force des nouveaux contrôles douaniers ne sont pas encore entièrement préparés à leur introduction dans un mois seulement. La déclaration en douane complète pour les marchandises de l’UE peut être différée au point d’arrivée. Mais cela change à partir du 1er janvier 2022, lorsque des montagnes de paperasse devront être traitées à l’avance, et un avis d’importation de nourriture, de boisson et de produits d’origine animale donné à l’avance.

Il ne reste plus que quatre semaines avant que ces changements n’entrent en vigueur, et de nouvelles recherches du FSB ont averti qu’un quart (25 %) seulement des petits importateurs qui seront touchés, et sont actuellement au courant des changements, sont prêts à ce qu’ils prennent effet.

Seize pour cent des 128 importateurs interrogés dans le dernier rapport ont averti qu’ils n’avaient pas été en mesure de se préparer à l’introduction des nouveaux contrôles douaniers dans le climat actuel.

Ce nombre a plus que doublé pour atteindre 33 % pour ceux qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de leur mise en œuvre avant la réalisation de l’étude du FSB, mais qu’ils seront également touchés par celles-ci.

Au troisième trimestre de cette année (juillet à septembre), les importations totales en provenance de l’UE vers le Royaume-Uni ont bondi de 2,2% £ pour une valeur totale de 57,7 milliards £, selon les dernières données de l’Office cor National Statistics (ONS) .

Mais au cours de la même période de trois mois, le déficit commercial du pays a augmenté de manière inquiétante pour atteindre un énorme – 3,9 milliards de livres sterling.

Le président national du FSB, Mike Cherry, a déclaré qu’il était « compréhensible » que si peu de petits importateurs soient préparés aux changements imminents, sur la base du nombre de crises qu’ils ont dû gérer au cours des 18 derniers mois.

Mais il a insisté sur le fait qu’il était encore temps de rectifier cela, offrant des conseils sur un certain nombre de mesures que les entreprises peuvent prendre pour soulager la douleur.

M. Cherry a déclaré: « Compte tenu des troubles des 18 derniers mois, des nouvelles inquiétudes concernant la propagation de Covid, et ceci étant la période la plus chargée de l’année pour beaucoup, il est compréhensible que peu d’entreprises soient pleinement préparées à l’introduction de contrôles à l’importation à partir de janvier.

M. Cherry a ajouté: « Nous exhortons le gouvernement à faire tout son possible pour sensibiliser, avec notre soutien, par tous les canaux à sa disposition dans un climat où de nombreuses petites entreprises n’ont tout simplement pas l’argent ou la bande passante pour gérer cette nouvelle bureaucratie.

« Trop peu de soutien a été rendu possible par la première itération du Fonds de soutien aux PME pour le Brexit en raison des critères d’éligibilité et des délais de candidature restreints.

« Les décideurs devraient tirer les leçons de ce processus et lancer un nouveau fonds, dans le même objectif d’aider les entreprises internationales existantes avec une administration en croissance et d’en inspirer de nouvelles, mais avec une orientation véritablement mondiale.

« Nous avons récemment eu le lancement très apprécié du service d’assistance à l’exportation.

« Ce dont nous avons besoin maintenant, comme le montrent ces chiffres frappants, est un service d’assistance à l’importation pour donner aux entreprises les conseils et les informations dont elles ont besoin pour naviguer avec succès dans le commerce mondial au fur et à mesure de son évolution. »

Le FSB a interrogé 128 importateurs entre le 21 septembre et le 1er octobre 2021.