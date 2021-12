Brexit news: Corbynites sauvagement – « Votre position a un défaut évident » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant à Twitter, Femi Oluwole a évoqué l’idée que le parti travailliste était divisé entre les opinions centriste et socialiste, alors qu’il discutait des luttes internes au sein du principal parti d’opposition. Il a fait remarquer que les personnes qui se plaignent « des divisions entre le centrisme et le socialisme » doivent se rendre compte que les deux positions sont très différentes et que « les travaillistes devraient être deux partis différents ».

Il a poursuivi en disant que le problème avec une seule opposition principale est que les dirigeants peuvent ignorer une grande partie de leurs partisans, sachant qu’ils n’ont pas d’alternative viable.

Tirant sur Jeremy Corbyn, Femi a déclaré : « C’est pourquoi Corbyn pensait qu’il pouvait soutenir le Brexit pendant 3 ans sachant que 71% de ses électeurs n’en voulaient pas, et pourquoi Starmer pense qu’il peut abandonner les promesses de leadership qui l’ont fait élire. «

Il a ajouté: « Ils sont / étaient tous les deux prêts à profiter des électeurs travaillistes. »

Les commentaires suggèrent que les partisans de Corbyn se sont trompés sur leur soutien à l’ancien chef du parti et sa position « sur la clôture » avec le Brexit.

Herbert Mark Hughes, pour tenter de contrer l’argument avancé par Femi, s’est également tourné vers Twitter.

Répondant dans le fil d’actualité, il a déclaré: « Ah, plus de lacunes dans les connaissances, Femi. Quel était le facteur commun à toutes les circonscriptions, sauf deux, que les travaillistes ont perdues en 2019 ? Pourquoi pensez-vous, peut-être, compte tenu des données démographiques, que les 29% (si c’est exact) des électeurs de Leave soutenant les électeurs travaillistes étaient en réalité plus importants que les restes ? »

Ce à quoi Femi a riposté : « Vous tous, les types « Corbyn avait raison sur le Brexit », basez votre position sur le même défaut évident : que la position douce de Corbyn sur le Brexit de s’en tenir aux règles de l’UE sur lesquelles nous n’aurions plus de contrôle aurait plu aux travaillistes. laisser les électeurs plus que de suivre ces règles mais de garder le contrôle. »

D’autres utilisateurs de Twitter se sont également rendus sur la plate-forme pour interroger le commentateur pro-UE.

Nibbler a déclaré: «Je suis confus, Femi, pourquoi tweetez-vous quelque chose d’aussi pathétique que vous ayez désespérément besoin d’une couverture médiatique, bien sûr, si quelqu’un avait voté pour partir en 2016, puis voté pour le parti travailliste lors des élections, aurait été satisfait du Brexit. Absolument pathétique Femi clickbait b*it tweet.

L’argument selon lequel le Parti travailliste est une entité divisée a été démontré ces derniers temps.

La division est devenue d’autant plus apparente lorsque Corbyn a été remplacé par Sir Keir Starmer, désormais beaucoup plus centriste.

Bon nombre des partisans les plus loyaux et les plus purs de Jeremy Corbyn ont été limogés lors de l’arrivée au pouvoir de Sir Keir.

Maintenant, un récent remaniement a vu un plus grand nombre de visages pré-corbyn revenir sur les bancs de l’opposition, alors que le parti cimente sa position plus centriste.

L’arrivée d’Yvette Cooper et de David Lammy en tant que Shadow Home and Foreign Secretary amène quelques députés expérimentés.

Après une inclinaison ratée à la direction en 2015, Cooper est allé à l’arrière-ban sous la direction de Jeremy Corbyn, avant de devenir président du comité restreint des affaires intérieures.

Mme Cooper sera désormais l’un des rares anciens ministres de l’ère Gordon Brown sur le front du Labour, après avoir été secrétaire au travail et aux retraites de 2008 à 2010.

La nomination d’un autre ministre fantôme anti-Corbyn sous la forme de Wes Streeting est un autre signe de rupture avec l’idéologie de gauche.

Critique féroce de l’extrême gauche travailliste, M. Streeting était l’un des critiques les plus virulents du leadership de Corbyn.

Avant d’être élu pour représenter Ilford North en 2015, il était responsable de l’éducation à Stonewall et est un ancien président de l’Union nationale des étudiants.

La nomination de Lucy Powell est également un signe fort que l’approche du « soft Brexit » adoptée par M. Corbyn n’est plus la bienvenue.

En tant qu’ancienne chef de cabinet d’Ed Miliband, Mme Powell a travaillé avec de hauts députés conservateurs pour tenter de trouver un compromis sur le Brexit sous le dernier gouvernement.

Le seul survivant de l’ère Corbyn est Jonathan Ashworth.

M. Ashworth a été maintenu dans le rôle de la santé alors que la pandémie de coronavirus faisait rage au Royaume-Uni au printemps dernier.

Un récent sondage YouGov a demandé si les gens pensaient que le Parti travailliste était divisé.

Les résultats suggèrent que juste avant le remaniement, 47% pensaient que c’était le cas, 15% n’étaient pas d’accord et disaient que le parti était uni, et 38% disaient qu’ils ne savaient pas.

Un peu moins de 2 000 personnes ont été interrogées sur la question.