Brexit news: Coveney dit que l’UE doit faire preuve de souplesse sur l’accord face à la violence en Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que les efforts pour mettre fin aux troubles «doivent commencer au sommet par des dirigeants politiques». Ses propos sont intervenus après une autre nuit de violence dans des quartiers de Londonderry et de Belfast, au cours de laquelle plus de 50 policiers ont été blessés dans des émeutes ces derniers jours. La perturbation dans la zone unioniste des villes a éclaté après qu’il est apparu que les procureurs n’inculperaient personne, y compris 24 politiciens du Sinn Fein, pour avoir assisté aux funérailles en juin de l’année dernière de Bobby Storey, ancien membre de l’IRA et politicien du Sinn Fein.

Mais l’imposition récente d’une barrière commerciale dans la mer d’Irlande, c’est-à-dire des contrôles de certaines marchandises expédiées de Grande-Bretagne continentale vers l’Irlande du Nord, aurait également provoqué une recrudescence des tensions.

M. Coveney a déclaré à RTE: «Cela doit cesser avant que quelqu’un ne soit tué ou gravement blessé.

«Ce sont des scènes que nous n’avons pas vues en Irlande du Nord depuis très longtemps, ce sont des scènes que beaucoup de gens pensaient reléguées à l’histoire et je pense qu’il faut un effort collectif pour essayer de désamorcer les tensions.»

Il a ajouté: << C'est une période de tension réelle en Irlande du Nord, malheureusement, à laquelle les dirigeants politiques et les dirigeants communautaires doivent répondre, comme ils l'ont fait dans le passé, pour désamorcer les tensions et se rassembler plutôt que de se tenter les uns les autres. . »

Les chefs de police de la région ont déclaré que la colère suscitée par les funérailles du Sinn Fein et le protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord pour empêcher une frontière dure ont créé une «tempête parfaite» pour que «des éléments plus sinistres de la société» provoquent le désordre.

Pour maintenir la frontière irlandaise ouverte, la zone reste en fait une partie du marché unique de l’UE et certains contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

Les nouveaux contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ont mis en colère les communautés unionistes de la région.

M. Coveney a déclaré: «Il y a un certain nombre de choses qui enflamment la division et entraînent une réelle polarisation, il est clair que le protocole lié au Brexit en fait partie.

«Je suis plus que conscient de cela, c’est pourquoi, depuis de nombreuses semaines maintenant, moi-même et d’autres membres du gouvernement irlandais nous sommes entretenus avec la Commission européenne pour examiner les moyens d’utiliser les flexibilités intégrées dans le protocole… reconnaître les frustrations qui ont été exposés.

Il a ajouté: «Nous sommes plus qu’écoutant la communauté syndicaliste en ce qui concerne leurs frustrations.»

M. Coveney a récemment eu des entretiens avec le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis et les contacts officiels entre leurs équipes sont toujours en cours.

L’exécutif d’Irlande du Nord se réunira avant une session d’urgence de l’Assemblée de Stormont pour discuter des récents troubles.

Les scènes incluent un bus qui a été détourné puis incendié, des bombes à essence lancées par des émeutiers et des affrontements entre loyalistes et ressortissants sur une ligne de paix qui relie Shankill Road à Springfield Road dans l’ouest de Belfast.