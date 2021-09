Brexit news: Crown Stamp reviendra aux verres britanniques dans le cadre des plans de Frost pour le Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans le cadre du feu de joie de la réglementation européenne de Lord Frost, le Royaume-Uni ramènera le timbre qui a été abandonné en 2007. Le timbre a été introduit en 1699 avant d’être remplacé par la marque de conformité européenne. La décision de ramener le timbre de la Couronne a été annoncée dans le cadre du document britannique sur les opportunités du Brexit.

Le gouvernement a déclaré dans le document: “Nous supprimerons l’interdiction dérivée de l’UE d’imprimer le timbre de la couronne sur les verres de pinte et de permettre aux publicains et aux restaurants d’adopter volontairement ce symbole important sur leur verrerie, s’ils choisissent de le faire.”

Des règlements ont été introduits en 1994 qui exigeaient que les marchandises soient pesées en mesures métriques.

En 2007, le tampon a été supprimé dans le cadre de la directive européenne sur les instruments de mesure.

Il y avait eu une opposition féroce à la marque de l’UE en 2007, bien que la Commission ait déclaré que les deux pouvaient être utilisés tant que le timbre de la Couronne n’était pas confondu avec la marque CE.

S’adressant à ses pairs aujourd’hui, Lord Frost a révélé que le Royaume-Uni réviserait la législation de l’UE si elle ne profitait pas au public britannique.

À la suite d’un rapport du groupe de travail pour la réforme de la réglementation, l’innovation et la croissance (TIGRR) dirigé par Sir Iain Duncan Smith, la législation européenne retenue sera désormais examinée.

Lord Frost a déclaré : « Nous allons procéder à un examen de ce que l’on appelle le « droit de l’UE conservé » et par là, j’entends les très nombreux textes législatifs que nous avons adoptés dans notre propre recueil de lois par le biais de la loi de l’Union européenne (de retrait) 2018 et nous devons maintenant revisiter cette immense, mais pour nous, catégorie anormale du droit.

« Ce faisant, nous avons deux objectifs en tête.

JUST IN : Brexit LIVE : ‘Taureaux de classe mondiale*** !’ Frost laisse Adonis chancelant

Les autres plans annoncés par le gouvernement incluent l’examen de la vente en livres et en onces, les permis de conduire numériques et la réforme de l’aviation générale.

Lord Frost a ajouté : « Des règles sur le stockage des données à la capacité des entreprises à développer de nouvelles technologies vertes, des réglementations autoritaires ont souvent été conçues et approuvées à Bruxelles sans tenir compte de l’intérêt national britannique.

« Nous avons maintenant la possibilité de faire les choses différemment et de veiller à ce que les libertés du Brexit soient utilisées pour aider les entreprises et les citoyens à réussir.

“L’annonce d’aujourd’hui n’est que le début. Le gouvernement ira plus loin et plus vite pour créer un environnement réglementaire compétitif et de haute qualité qui soutient l’innovation et la croissance à travers le Royaume-Uni alors que nous nous remettons mieux de la pandémie.”

Outre une révision de la législation européenne retenue, le gouvernement réformera également la législation héritée du Royaume-Uni après le Brexit.

Les législations telles que le RGPD relèveront de cette nouvelle structure adoptée après le Brexit.