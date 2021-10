Brexit news: Cummings affirme que Boris SAVAIT qu’il vendait des pêcheurs dans le cadre d’un accord avec l’UE | Politique | Nouvelles

Interrogé par le leader du Brexiteer et femme d’affaires June Mummery si Boris Johnson savait « à quel point l’accord est mauvais pour les communautés côtières », l’ancien conseiller de Downing Street et Vote Leave a répondu: « Il savait en quelque sorte qu’il les vendait. » Dans le tweet de mercredi soir, M. Cummings a ajouté : « Mais il se cache de telles connaissances.

« Ce n’est pas un simple personnage. C’est pourquoi «mentir» est difficile à épingler sur lui. Il ne sait tout simplement pas ce qu’est la vérité.

« Il ne se soucie que de lui-même. »

Le Parti conservateur a été contacté pour commentaires.

Mme Mummery a déjà vivement critiqué l’accord du gouvernement sur le Brexit, que M. Johnson a conclu avec l’UE à la onzième heure en décembre dernier.

La semaine dernière, l’ancien député européen du Brexit Party a répondu à une vidéo de M. Johnson parlant de son plan pour l’emploi, en déclarant : « Vous avez volé des opportunités d’emploi aux communautés côtières ».

« Si nous avions repris le contrôle des eaux, des milliers d’emplois auraient pu être créés grâce à la pêche », a-t-elle affirmé, ajoutant que pour chaque emploi en mer, il y en aurait huit sur terre.

« Les parcs éoliens ne créent pas d’emplois locaux. Alors, où sont tous ces emplois ? »

Dans une autre réponse, Mme Mummery a tweeté que M. Johnson « avait menti aux habitants de la côte pour obtenir son derrière paresseux au Parlement ».

Les pêcheurs français en particulier ont réagi avec colère au nouvel accord.

Deux patrouilleurs de classe fluviale de la Royal Naval, le HMS Severn et le HMS Tamar, ont été envoyés à Jersey en mai, après que des pêcheurs français eurent menacé de bloquer le port de Jersey pour protester contre un manque d’accès perçu à ses eaux.

Selon un rapport parlementaire publié en novembre de l’année dernière, le nombre total de pêcheurs au Royaume-Uni était d’environ 12 000 en 2019, contre environ 20 000 au milieu des années 90.

Pendant ce temps, le nombre de navires de pêche dans la flotte britannique a diminué de 32 pour cent depuis 1996.

Le Royaume-Uni est un importateur net de poisson et de produits connexes, avec des importations nettes d’environ 358 000 tonnes en 2019, pour une valeur de 1,7 milliard de livres sterling.

En 2019, l’industrie de la pêche a contribué 446 millions de livres sterling à l’économie britannique, représentant environ 3,4% de la production agricole du pays.

Cependant, un accord de libre-échange (ALE) signé entre le Royaume-Uni, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein en juillet dans le cadre de la campagne du gouvernement post-Brexit Global Britain a été avantageux pour les pêcheurs norvégiens, selon un rapport de la Chambre des Lords.

Si l’ALE profiterait aux entreprises norvégiennes, il « réduirait également les coûts » pour l’industrie britannique de la transformation du poisson, qui emploie 18 000 personnes, selon le rapport de la commission des affaires européennes de la Chambre des Lords, et « en fin de compte pour les consommateurs ».

Avec la disparition des droits de douane sur les importations de crevettes et de crevettes, le comité estime que les consommateurs britanniques économiseront entre 1 et 2,7 millions de livres sterling par an.

La Norvège a accepté de réduire certains tarifs sur les importations d’aliments pour poissons britanniques de 10,5% à zéro, ce qui permettrait également d’économiser 4,1 millions de livres sterling par an.