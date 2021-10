Brexit news: Cummings prétend que le plan était d' »abandonner les morceaux que nous n’aimions pas après avoir frappé Corbyn » | Politique | Nouvelles

Dans une série de tweets publiés hier soir, l’ancien conseiller de Downing Street et Vote Leave a déclaré qu’ils « se sont enfuis avec [the] meilleure option que nous pouvions » et « prioritaire » pour obtenir un accord sur le Brexit. Il a dit qu’il « a toujours eu l’intention d’un [Internal Markets Bill] après avoir obtenu la majorité pour arranger les choses ».

Le projet de loi sur les marchés intérieurs a été adopté en décembre 2020 pour assurer la fluidité des échanges entre les quatre nations du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

Certaines clauses, spécifiquement relatives au commerce avec l’Irlande du Nord, ont enfreint le droit international « de manière très spécifique et limitée », provoquant la consternation au sein de l’UE.

Hier, le secrétaire au Brexit, Lord Frost, a proposé un nouveau texte juridique pour remplacer le protocole d’Irlande du Nord convenu avec l’UE à la fin de l’année dernière, en raison des problèmes qu’il a causés depuis.

Il a menacé de déclencher l’article 16 de l’accord – qui permettrait au gouvernement d’outrepasser certaines parties de celui-ci – si l’UE restait inébranlable dans sa position.

Répondant aux critiques selon lesquelles le Royaume-Uni avait enfreint le droit international avec l’adoption du projet de loi sur les marchés intérieurs, il a déclaré que « les États le brisent chaque semaine » et que « l’idée que c’est la quintessence de la moralité est une politique étudiante de bas niveau poussée par des avocats/ fonctionnaires pour contraindre la politique à laquelle ils s’opposent ».

Il a ajouté que le travail du gouvernement était de « se concentrer sur la résolution des problèmes » et devrait « se calmer » lorsqu’il s’agissait de droit international.

Commentant le paysage politique après le référendum sur le Brexit, il a déclaré que les Brexiteers avaient pris le contrôle d’un parti sur environ 10% avec la « pire crise constitutionnelle du siècle ».

M. Cummings a affirmé que « l’État profond » était également « à la recherche » d’un accord sur le Brexit ou d’un deuxième référendum.

Il a ajouté: « Pour tous ceux qui se plaignent, vous essayez de résoudre une crise constitutionnelle une fois par siècle commençant à 10% en [the] sondages avec [a] situation de négociation totalement foutue ».

M. Cummings a déclaré qu’à son arrivée au numéro 10, Whitehall était « hystérique », le Cabinet était une « blague » et le pays avait un « panier d’achat pour le Premier ministre ».

Ses remarques ne signifiaient pas que le Premier ministre mentait lors des élections générales de 2019, a-t-il affirmé, mais que M. Johnson « n’a jamais eu de Scooby Doo ce que signifiait l’accord qu’il a signé ».

Il a allégué que le Premier ministre ne savait pas ce qu’était l’Union douanière avant novembre 2020 – un mois avant la conclusion de l’accord sur le Brexit.

Interrogé par l’ancien ministre conservateur David Gauke sur la probabilité que le projet de loi sur les marchés intérieurs conduise à un Brexit sans accord, M. Cummings a répondu qu’après son introduction, les pourparlers sur le Brexit « devenaient immédiatement beaucoup plus sérieux ».

Faisant référence à la crise énergétique actuelle, M. Cummings a affirmé que nous pourrions « abandonner » des parties du protocole d’Irlande du Nord « causant des problèmes […] sans trop de chichi.

Cependant, il a déclaré qu’il pensait qu’il était très peu probable que le Premier ministre le fasse, ajoutant qu’il pensait que le gouvernement aurait besoin d’un nouveau chef.

Ses commentaires interviennent alors que la Commission européenne envisage de proposer une résolution au différend sur le protocole d’Irlande du Nord – signe que les tactiques de négociation de Lord Frost fonctionnent.

Selon le Telegraph, l’UE est prête à proposer de supprimer 50% des contrôles douaniers sur les marchandises britanniques entrant en Irlande du Nord, et plus de la moitié des contrôles sur la viande et les plantes.

En retour, l’UE demanderait « davantage de données » pour effectuer une « surveillance appropriée du marché ».