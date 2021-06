Brexit news : Dan Hannan dit que l’UE a maintenu le Royaume-Uni sur son « orbite » | Politique | Nouvelles

in

Brexit : le Royaume-Uni « voulait prendre les commandes », selon Widdecombe

Lord Hannan a fait valoir que le protocole avait été créé par l’UE comme “le moyen le plus sûr d’empêcher le Royaume-Uni de s’éloigner trop de son orbite réglementaire”. Il a averti que cela avait “déstabilisé l’équilibre délicat en Ulster” et causé “des perturbations économiques inutiles”.

Aux termes de l’accord sur le Brexit conclu par M. Johnson en décembre dernier, certains contrôles douaniers ont désormais lieu sur les marchandises voyageant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cela a rendu furieux les syndicalistes, qui soutiennent que cela sape la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a reporté unilatéralement l’introduction de certains contrôles, déclenchant une action en justice de Bruxelles.

L’UE exige maintenant que la Grande-Bretagne mette en œuvre le protocole dans son intégralité ou risque des mesures de rétorsion.

Cependant, M. Johnson insiste sur le fait que Bruxelles doit faire des compromis pour que le protocole fonctionne.

Écrivant pour le Daily Telegraph, Lord Hannan a déclaré : « Pour les eurocrates, le Protocole est le moyen le plus sûr d’empêcher le Royaume-Uni de s’éloigner trop de son orbite réglementaire.

« Déjà, chaque accord commercial que nous concluons avec un pays tiers doit être compatible avec ses termes.

“Mais ils veulent aller plus loin, nous pressant jusqu’à ce que nous acceptions de suivre toutes les règles alimentaires et vétérinaires de l’UE à perpétuité, rendant ainsi une politique commerciale indépendante beaucoup moins viable.”

Jeudi, des centaines de loyalistes, certains portant des cagoules, ont protesté contre le protocole sur Shankill Road à Belfast.

Les émeutes loyalistes à travers l’Irlande du Nord en avril ont été attribuées en partie à la colère suscitée par le protocole.

On craint que les tensions ne s’intensifient si des contrôles douaniers supplémentaires sont introduits, au point culminant de la saison des marches loyalistes le mois prochain.

Lord Hannan a soutenu que le protocole ne peut pas durer, et la seule question est de savoir ce qui le remplace.

Il a déclaré : « La question n’est pas de savoir si le Protocole peut être maintenu. Ça ne peut pas.

« La question est plutôt de savoir si l’UE acceptera le processus de son remplacement, ou du moins, sa réforme de fond. Tous les signes sont que non.

“Bruxelles considère l’Irlande du Nord comme un endroit sensible, un endroit où elle peut irriter et irriter les Britanniques avec – grâce aux négociations atroces de Theresa May – la lettre de la loi de son côté.”

Le président français Emmanuel Macron s’est engagé à bloquer toute modification des dispositions du protocole.

Au lieu de cela, il demande à la Grande-Bretagne de mettre en œuvre l’intégralité de l’accord de décembre.

Samedi, M. Johnson a averti que certains dirigeants de l’UE « semblent ne pas comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays, un seul territoire ».

S’adressant à Sky News, il a ajouté: “Je pense que nous pouvons régler le problème, mais il appartient à nos amis et partenaires de l’UE de comprendre que nous ferons tout ce qu’il faut.

« Si le protocole continue à être appliqué de cette manière, alors nous n’hésiterons évidemment pas à invoquer l’article 16. [ending the protocol], comme je l’ai déjà dit.

L’UE a menacé d’invoquer l’article 16, suspendant le protocole, en janvier lors d’une dispute avec la Grande-Bretagne au sujet des vaccins contre les coronavirus.

Cependant, il a fait marche arrière suite à une réaction furieuse à Londres, Dublin et Belfast.